Piera Maggio non ci sta: “Non condividiamo questa cosa”. “Speranzosa” la mamma di Denise

Domani pomeriggio i risultati del test del dna su Olesya Rostova, Piera Maggio ed il marito nel frattempo si dichiarano scettici sulle modalità delle comparazioni

Forse il caso di Denise Pipitone potrebbe essere ad un punto di svolta. La trasmissione russa “Lasciali parlare” a cui si è rivolta la 21enne Olesya Rostova sembra pronta per annunciare i risultati della comparazione del gruppo sanguigno con quello di Denise Pipitone, dopo che la giovane è stata invece analizzata senza risultati positivi nei giorni scorsi ad un’altra famiglia russa.

Lo show russo ha intenzione di svelare la notizia domani pomeriggio in diretta nazionale. Olesya somiglia tantissimo a Piera Maggio, madre della piccola scomparsa 17 anni fa da casa. Il legale della famiglia però sta lavorando senza sosta dal giorno della comunicazione data da “Lasciali parlare”, si attendono ora solo i risultati forniti domani ai genitori che vivono l’attesa della Pasqua 2021 con uno spirito decisamente diverso.

Piera Maggio lancia un messaggio sui social e si dice “cautamente speranzosa” con il marito

Come detto, domani pomeriggio saranno comunicati i risultati del test del dna effettuati su Olesya, ma Piera Maggio si è detta non convinta delle modalità con cui vengono effettuate le comparazioni genetiche tra le due ragazze, senza però farci sapere le effettive modalità con cui verranno condivise.

La donna ha infatti scritto un post molto eloquente sui social: “Non condividiamo le modalità ma comunque vada noi andremo sempre avanti. Anche se non condivise le modalità, rimaniamo in attesa dei risultati…Cautamente speranzosi. RINGRAZIAMO di cuore tutti coloro che in questo momento ci sono vicini. Comunque vada noi andremo sempre avanti”.

Denise è scomparsa nel 2005 e Piera vuole restare molto cauta in queste ore fatidiche, senza lasciarsi coinvolgere troppo dalle emozioni. Il legale della famiglia ha spiegato come procederanno poi dopo la comunicazione: “È chiaro che qualora il gruppo sanguigno dovesse essere identico o comunque compatibile con Denise noi proseguiremo altrimenti, come è capitato tante altre volte, ci fermeremo e aspetteremo la prossima segnalazione”.