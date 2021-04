Pomeriggio 5, Zenga confessione sul padre. La reazione di Barbara D’Urso

Nicolò Zenga, ospite a Pomeriggio 5, ha svelato alcune confessioni inaspettate sulla famiglia. Anche Barbara D’Urso è intervenuta sulla vicenda.

La famiglia Zenga torna al centro dell’attenzione. Una storia fatta di dolore e abbandono che ha fatto parlare in questi mesi a seguito della partecipazione di Andrea Zenga al Grande Fratello Vip. Quest’ultimo ha raccontato spesso il difficile rapporto con il padre Walter. Il noto portiere sarebbe infatti stato molto assente nella vita dei figli. In diverse occasioni i fratelli del concorrente si sono pronunciati sulla questione. Durante la permanenza nella casa poi i tre si sono rincontrati nella promessa di rivedersi.

Ieri nel salotto di Pomeriggio 5 il fratello maggiore, Nicolò Zenga ha raccontato cosa è successo.

Vicenda Zenga: l’intervento di Barbara D’Urso

Invitato da Barbara D’Urso, Nicolò Zenga ha svelato come sono andate le cose dopo la fine del GF. In particolare si è difeso contro chi non crede alla riappacificazione dei membri della sua famiglia. “Mi rendo conto che tutta questa storia è stata vista da tutti e possa sembrare quasi costruita. Il lieto fine fa storcere sempre il naso ma io sono il primo che continua a essere incredulo”, il commento del fratello di Andrea.

Poi ha proseguito raccontando come senta ogni giorno il padre. Walter è tornato al lavoro ed ha ritrovato la serenità. La conduttrice stessa è intervenuta in difesa dei due giovani. Infatti la famiglia Zenga spesso è stata attaccata per aver messo sotto i riflettori le loro vicende.

“Sono testimone che Nicolò era arrabbiatissimo. Andrea prima di entrare nella casa anche, Walter era arrabbiato per i fatti suoi. Non è per niente costruita”, le parole della D’Urso.