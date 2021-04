Quanto ha guadagnato Adriano Celentano per “Adrian”? La folle cifra

A dispetto di quanto si potrebbe pensare Adriano Celentano si è portato a casa una cifra sbalorditiva per il suo “Adrian”: scopriamo a quanto ammonta

Il pubblico ricorderà “Adrian“, la serie animata pensata e scritta da Adriano Celentano e trasmessa nel 2019 su Canale 5. Un progetto che ebbe non pochi problemi. In diretta dal Teatro Camploy di Verona, il Molleggiato provò a mettere in scena uno spettacolo accompagnato da alcuni comici italiani come presentazione della puntata che sarebbe andata successivamente in onda. Dei nove appuntamenti previsti con la serie solo quattro andarono in porto prima che questa venisse ufficialmente sospesa. La causa principale sarebbe stato un problema di salute dell’artista anche se in molti pensarono potesse avere a che fare anche con il poco riscontro ottenuto dal pubblico.

Con il passare dei mesi ci si rese conto che Mediaset non sembrava intenzionata a concludere la messa in onda di “Adrian“. Tuttavia Adriano Celentano firmò un accordo che prevedeva ben altro rispetto a quanto mostrato e per questo motivo l’azienda riuscì a convincere il Molleggiato a mettere in scena “Adrian Live – Questa è la storia“. Proprio grazie a quest’ultimo format riuscì a guadagnare una cifra davvero incredibile.

Quanto ha guadagnato Adriano Celentano con “Adrian”

Mentre il cartone animato non ebbe mai una vera e propria conclusione, al suo posto Mediaset mandò in onda il format “Adrian Live – Questa è la storia“. Si trattava di uno spettacolo realizzato in teatro dallo stesso Celentano che per 60 minuti intratteneva il pubblico insieme ad alcuni ospiti, musicali e non. Grazie a questo l’artista portò a termine il contratto firmato e riuscì a ricevere il compenso fissato in precedenza.

Solo nel 2019 la società di produzione Clan Celentano srl vide le vendite e le prestazioni salire a 24 milioni, con un milione di euro di utili. Delle cifre davvero straordinarie che contribuirono a decretare Adriano come l’artista più ricco d’Italia nel 2020.