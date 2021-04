Rosalinda Cannavò, Andrea Zenga e il desiderio di allargare la famiglia

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga vivono la loro storia lontano dai riflettori mentre pensano al futuro: le ultime inattese dichiarazioni

Un amore nato sotto l’occhio delle telecamere quello tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, che non vuole smettere di palpitare. L’esperienze del Grande Fratello Vip è stata decisiva per entrambi, vissuta pienamente. Per motivi differenti, sono usciti diversi da come sono entrati.

La prima, da Adua del Vesco, persino con un altro nome, affrontando i fantasmi insiti nel più profondo dell’animo, il secondo ritrovando l’affetto del padre fino a spegnere il risentimento. Ma soprattutto conquistandosi l’amore reciproco che li unisce sempre più solidamente, e lo si evince dalle ultime dichiarazioni rilasciate a Casa Chi.

LEGGI ANCHE–> Rosalinda risponde ad un’ex concorrente: ” Non mi attacco a certe cose”

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, figli in arrivo?

LEGGI ANCHE–> Pomeriggio 5, Zenga confessione sul padre. La reazione di Barbara D’Urso



Ospiti da Gabriele Parpiglia a Casa Chi, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò hanno parlato del loro rapporto e delle loro prospettive per il futuro. Lontanissimi dalle voci sulla loro partecipazione a Temptation Island, stanno vivendo il loro amore nella totale intimità, senza nessuna intenzione di esporsi alle luci dei riflettori. Anzi, hanno grandi progetti per il domani, rivelati nell’intervista tra inaspettate dichiarazioni.

Rosalinda Cannavò ha infatti confessato di avere il desiderio di diventare mamma entro i 30 anni, termine al quale manca ben poco visti i suoi 28. Un desiderio potente quello della maternità per l’attrice, da condividere volentieri con il partner, che secondo lei sarebbe un ottimo padre.

Ha speso poi splendide parole per il fidanzato, elogiandone la pazienza a causa del suo difficile carattere, per sua stessa ammissione. Dichiarazione d’amore ricambiata da parte di Andrea Zenga, confermando anche lui il desiderio di paternità, esperienza che vorrebbe vivere con la compagna.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Rivelazioni del tutto inattese, che smontano le teorie dei più diffidenti, i quali non credevano nella verità del loro rapporto.