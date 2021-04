Rosalinda risponde ad un’ex concorrente: ” Non mi attacco a certe cose”

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono ancora insieme? Cosa è successo tra l’attrice e Stefania Orlando? Ecco i dettagli

Rosalinda Cannavò, nonostante il Grande Fratello Vip sia finito da un po’, continua ad essere al centro del gossip soprattutto per la sua storia con Andrea Zenga, nata proprio all’interno della casa verso la fine del programma. I due si sono trovati ed ora stanno vivendo la loro relazione lontano per quanto possibile dalle telecamere e riflettori. C’è chi però continua a parlare di loro rilasciando interviste, tra questi Stefania Orlando, ex concorrente e amica di entrambi. ““Hanno giocato sia Rosalinda che Dayane. Rosalinda è entrata come Adua, poi la storia con Massimiliano Morra – ha rivelato la cantautrice a Casa Chi – poi l’amore con Giuliano Condorelli, poi mette in dubbio Giuliano e si innamora di Andrea Zenga: è tutto molto complicato“.

Rosalinda e Andrea Zenga: qual è la reazione dell’attrice?

Dopo aver letto l’intervista, Rosalinda non ha mosso ciglio anche se ha lanciato una frecciatina alla sua ex coinquilina affermando sotto ad una foto con il fidanzato: “Che sei stupendo lo lascio dire pubblicamente agli altri. Io te lo dico ogni giorno che sei una ‘persona stupenda’, SOPRATTUTTO DENTRO – facendo riferimento al suo Zenga – e lo faccio guardatoti negli occhi. A buon intenditor poche parole”. Poi l’attrice ha risposto anche a tutti quelli che si stavano domandando quale fosse il rapporto tra lei e Stefania e a tal proposito ha spiegato: “Sì, l’ho sentita anche oggi. Io comunque voglio bene a Stefania, lei anche ne vuole a me – ha affermato – Mi ha scritto delle bellissime parole quindi…basta il GF è finito ragazzi”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosalinda Cannavò (@adua.del.vesco)

Poi facendo riferimento al rapporto tra Andrea Zenga e Orlando ha detto che loro sono molto uniti e che lei non si attacca a delle piccole cose. I fan impazziscono per la coppia Cannavò Zenga e non vedono l’ora di vederli di nuovo in televisione insieme.