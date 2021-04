Sabrina Ferilli chi è: biografia, carriera, età e marito. Tutto sull’attrice

Sabrina Ferilli sarà ospite a Verissimo dove racconterà alcune esperienze della sua vita privata e pubblica, noi vi sveliamo alcune curiosità sull’attrice

Oggi ci sarà un’altra imperdibile puntata di Verissimo, programma in onda ogni Sabato su canale 5 e condotto da Silvia Toffanin, dove gli ospiti non mancano mai. Nel pre Pasqua vedremo in studio tanti personaggi dello spettacolo, tra questi Sabrina Ferilli, l’attrice romana attualmente in TV con la fiction Svegliati amore mio. L’artista è una donna di grande classe e talento e noi siamo qui per scoprire insieme a voi qualche curiosità riguardo alla sua vita privata e pubblica.

Sabrina Ferilli: chi è l’attrice?

Bella, genuina, solare e brava. Sabrina Ferilli è questo e molto altro e il pubblico la adora per il suo talento oltre che per la sua bellezza fuori dal comune. Classe 1964, la donna è nata a Fiano Romano, ha vinto cinque Nastri d’argento, un Globo d’oro e sei Ciak d’oro; inoltre ha ricevuto quattro candidature al David di Donatello. Il paradosso? Non è mai riuscita ad entrare al Centro sperimentale di cinematografia di Roma. Non è soltanto un‘attrice, ma è anche doppiatrice e conduttrice televisiva. E’ stata una dei protagonisti del film La grande bellezza nel 2013 di Paolo Sorrentino, ha lavorato accanto a grandi attori e registi quali Massimo Ghini, Christian De Sica, Vincenzo Salemme, Virna Lisi. La Ferilli è la fan numero uno della Roma tanto che nel 2001, l’anno dello scudetto, ha regalato ai tifosi una sfilata al Circo Massimo in intimo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da sabrina ferilli fan page (@sabrina_ferilli)

Nel 2003 si sposò con Andrea Perone, ma secondo il gossip la loro storia finì solo dopo due anni a causa di un tradimento da parte del marito. Oggi Sabrina è felicemente sposata con il manager Flavio Cattaneo. Non ha figli e la sua migliore amica è Maria De Filippi, la quale non perde occasione di invitarla nelle sue trasmissioni.