Sabrina Salerno sempre esplosiva e magnifica sui social network: l’ultimo scatto condiviso online è estremamente seducente e piccante.

Sabrina Salerno è sicuramente una cantante amatissima dal pubblico italiano. La nativa di Genova ha inciso nuovamente con Jo Squillo il brano ‘Siamo donne’ (si classificarono al 13esimo posto nell’edizione del 1991 di Sanremo): dopo trent’anni, le due si sono ritrovate per un lavoro in collaborazione con Netflix, promuovendo una serie televisiva di Sky Rojo.

Sabrina ama far impazzire la sua platea di followers condividendo ogni giorno scatti prorompenti in cui mostra a tutti il suo fisico fenomenale. Le curve della cantante fanno letteralmente girare la testa a tutti. L’ultima fotografia condivisa sui social network è davvero esagerata: il reggiaseno fa un grande fatica nel contenere il suo décolleté esplosivo.

Sabrina Salerno, il reggiseno non contiene: trasparenze spaziali

Sabrina sempre più fenomenale su Instagram: le sue foto continua a conquistare i social e a fare velocemente il giro del web. La cantante, questa volta, è comodamente seduta su una sedia e indossa un vestito molto bello con trasparenze illegali. Non a caso, il suo reggiseno è decisamente in mostra, così come le sue curve mostruose. L’indumento fa una grandissima fatica nel contenere il suo lato A stratosferico.

La 53 prova a spostare l’attenzione dei followers sulle scarpe. “Io e le scarpe col tacco abbiamo sempre avuto un rapporto conflittuale…”, ha scritto nella didascalia. Il post ha già raccolto più di 10mila cuoricini e 250 commenti in poco meno di un’ora. I contenuti della ligure ottengono sempre un ottimo riscontro.

La Salerno, qualche giorno fa, lasciò tutti senza parole condividendo una fotografia esagerata: la classe 1968 indossava un costumino strepitoso con forme in bella vista.