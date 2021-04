La bellissima modella e showgirl pubblica una foto per mostrare ai followers il look di oggi, indossato nella puntata di Avanti un Altro.

Sara Croce questa sera ha indossato un look che non si vede tutti i giorni: aveva un crop – top in pelle nera molto scollato, abbinato al choker intorno al collo; una mini mini gonna rossa, dalla fantasia tartan; una cinta; un paio di guanti e degli stivali in camoscio altissimi, che presentano una forma a punta ed un tacco a spillo.

La sua espressione e la sua posa sono sensuali tanto quanto il suo outfit: impossibile non innamorarsene!

In tre ore, gli utenti le hanno lasciato circa 55.000 like e 600 commenti, tra i quali spicca quello di uno suo fan, che le scrive: “Qualsiasi indumento indossi, lo rendi speciale“.

La “Bonas” di Avanti Un Altro, proprio ieri, ha pubblicato un altro post: si tratta di questo primo piano senza precedenti.

Nella foto si intravedono le spalle nude, ma ciò che attira maggiormente l’attenzione sono i suoi occhioni azzurri: lo sguardo è profondo e penetrante!

Il make-up della Croce verte sulle tonalità del rosa, la sua espressione è molto sensuale e le sue sopracciglia sono pettinate verso l’alto, per un effetto ‘wild’ e intenso.

Il post ha ottenuto circa 30.000 mi piace e quasi 350 commenti: è stato super apprezzato dai suoi 914.000 followers!