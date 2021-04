Serie su Totti, il parere di Ilary Blasi. Poi risponde alle critiche

Ilary Blasi è intervenuta in merito alla nuova serie dedicata al marito Francesco Totti. Poi ha risposte alle diverse critiche ricevute in questi giorni.

Ilary Blasi non ci sta. La conduttrice dell’Isola dei Famosi risponde ai commenti negativi ricevuti a seguito dell’uscita della serie dedicata alla storia del marito. “Speravo de morì prima”, il titolo dell’uscita targata Sky. Si tratta di una serie di episodi in cui viene ripercorsa la carriera del noto calciatore. La serie ha sollevato pareri discordanti. Tra questi anche quello di Antonio Cassano che non ha speso commenti positivi.

“Penso che molta gente volesse i sosia: in realtà è una storia che rappresenta un periodo, devi trovare il sapore. Se è stato difficile per gli spettatori, pensi per noi. Quando sei lì e segui una storia che è la tua vita, è normale che i primi dieci minuti provi una strana sensazione”, il commento di Ilary nell’ambito di un’intervista a La Repubblica.

Ilary Blasi: nuovo desiderio di maternità?

La conduttrice esprime consenso verso gli interpreti del marito e di se stessa, Pietro Castellitto e Greta Scarano. “Sono stati bravi e coraggiosi. Poi capisco che per alcuni amici sia stata strano vederci rappresenti.”, le parole della Blasi. La presentatrice ha poi affermato che la figura dell’antagonista Spalletti, interpretato perfettamente da Tognazzi, è stata fondamentale. La serie ripercorre gli ultimi anni della carriera del noto calciatore. Sono trascorsi tre anni dal suo ritiro dalle scene. La Blasi racconta come sia stata vicino al marito in questo delicato passaggio.

In merito alla possibilità di dare alla luce un quarto figlio, Totti è da sempre convinto. Solo di recente questa ipotesi sembra essere stata presa in considerazione anche dalla Blasi.

“Da un lato mi piacerebbe. Dall’atro dico che ce la siamo fatta una famiglia. Fare un altro figlio significa ricominciare da capo, un po’ mi spavento”, il commento della conduttrice.