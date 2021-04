Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi: i motivi del matrimonio mai celebrato

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi stanno insieme da tantissimi anni, ma non hanno mai fatto il grande passo. Dalla loro storia d’amore sono nati anche Sofia Valentina e Lorenzo Mattia. Ma perché non si sono mai sposati? Ecco i motivi svelati dalla diretta interessata!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝙈𝙖𝙭 𝙋𝙚𝙯𝙯𝙖𝙡𝙞 (@maxpezzali)

Oggi pomeriggio, come ogni sabato, andrà in onda una nuova puntata di Verissimo. Ospite del programma oggi anche Max Pezzali che presenterà il suo nuovo libro “Max 90”. Ma non solo. La Toffanin intervisterà anche Fabio Volo che parlerà del film Genitori vs influencer, dove c’è anche la partecipazione dell’influencer Giulia De Lellis.

LEGGI ANCHE –>Silvia Toffanin si confessa a Verissimo: le lacrime inaspettate

Silvia Toffanin non è ancora convolata a nozze con Pier Silvio Berlusconi: spiegato il motivo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Noemi🦋 (@noemilmiosorriso)



Qualche giorno fa ospite del programma anche la cantante Noemi, protagonista di una piccola gaffe. Mentre stava parlando della sua trasformazione e della vicinanza con il marito, la cantante ha chiesto alla conduttrice: “Anche tu sei sposata, no?”.

La Toffanin non ha perso tempo e ha subito risposto che è come se lo fosse. Quella composta da Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi è una coppia storica. I due hanno sempre avuto un forte legame, tenendo la loro vita lontana dai riflettori. Dalla loro storia sono nati anche due figli: Sofia Valentina e Lorenzo Mattia.

I due, nonostante facciano coppia fissa da tantissimi anni, non si sono mai sposati. Da sempre, hanno preferito mantenere riservatezza sulla loro storia d’amore e, anche sui social, non sono molto presenti. Una coppia molto affiatata che, a quanto pare, non ha bisogno di consolidare il proprio legame attraverso il matrimonio.

In passato, Silvia Toffanin ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair dove ha spiegato i motivi per cui non ha mai deciso di convolare a nozze: “Forse il matrimonio mi spaventa perchè non vorrei mai che la persona che mi sta affianco fosse lì solo perché deve. Vorrei che mi scegliesse sempre, come io scelgo lui”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Silvia Toffanin The Best (@silviatoffaninthebest)

Insomma, sembra proprio che la conduttrice abbia le idee chiare. Non le serve il matrimonio per sentirsi più amata!