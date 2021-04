Un Posto al Sole, grande ritorno nella soap opera: lo aspettavano tutti! Nina Soldano finalmente tornerà nella grande famiglia di UPAS

Nina Soldano è sicuramente una delle attrici più amate della grande famiglia di Un Posto al Sole, ma nelle ultime settimane abbiamo dovuto fare i conti con qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato. Marina Giordano ha lasciato Napoli all’improvviso con il suo Fabrizio, e quello che doveva essere un addio temporaneo sembrava definitivo: infatti la sua ultima scena è stata davvero molto emozionante. Ha salutato la soap con una serie di flashback e un “addio Marina” sussurrato da Roberto quando l’ha vista andare via.

Un Posto al Sole, ritorna Marina Giordano nella soap

In queste settimane Roberto ha continuato ad aspettarla, l’ha chiamata spesso chiedendole di tornare perché la situazione ai Cantieri sta diventando molto critica, ma lei continua a non rispondere alle sue telefonate. Si stava per arrendere lui e lo stavano per fare tutti, quando ieri Nina Soldano ha scritto sul suo profilo Instagram il post che tutti stavano aspettando: “Vi svelo un segreto: a furor di popolo, Marina Giordano sta tornando. Grazie a tutti per l’affetto dimostrato. Vi amo“.

Un annuncio che ha fatto impazzire tutti i fans della serie, che stavano cominciando a temere davvero di dover rinunciare a lei per sempre. Invece Marina è pronta a tornare e Roberto sarà sicuramente felice di questo. Cosa succederà?