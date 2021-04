Accadde oggi, 4 Aprile. Muore Martin Luther King e fondazione della Microsoft

Accadde oggi. Il 4 Aprile è il 94° giorno del calendario gregoriano. Mancano 271 giorni alla fine del 2021. Cosa avvenne di rilevante

Il 4 aprile 2021 è la domenica di Pasqua. Si celebra la Giornata mondiale contro le mine, indetta dall’ ONU. Si ricordano oggi San Benedetto da San Fratello (Benedetto il Moro), San Gaetano Catanoso, fondatore delle Suore veroniche del Volto Santo, Sant’Isidoro di Siviglia, vescovo e Dottore della Chiesa e San Pietro di Poitiers.

1581 – Francis Drake nominato baronetto per essere stato il primo Inglese a completare la circumnavigazione del mondo

1818 – Il Congresso adotta la nuova bandiera degli Stati Uniti

1841 – Il presidente USA William Henry Harrison muore di polmonite a un mese dall’elezione

1850 – Nasce la città di Los Angeles, California.

1923 – Fondata la Sambenedettese Calcio

1949 – Dodici nazioni firmano il Patto Atlantico che dà vita alla NATO

1951 – Nasce il cantautore Francesco De Gregori

1952 – Nasce il musicista e chitarrista Gary Moore

1954 – Nasce la cantante Fiorella Mannoia

1957 – Nasce il trafficante di droga messicano El Chapo

1960 – Nasce l’attore Hugo Weaving

1963 – Nasce l’attore Marco Giallini

1963 – Nasce l’ex politica Irene Pivetti

1965 – Nasce l’attore Robert Downey Junior

1968 – Uccisione di Martin Luther King Jr.

1969 – Il medico Denton Cooley impianta il primo cuore artificiale temporaneo

1973 – Nasce il campione di motociclismo mondiale Loris Capirossi

1973 – New York: inaugurazione del World Trade Center

1975 – Bill Gates e Paul Allen ad Albuquerque fondano la Microsoft

1976 – Nasce l’attrice e cantante Serena Autieri

1979 – Nasce l’attore Heath Ledger

1980 – Papa Giovanni Paolo II confessa 40 fedeli nella Basilica di San Pietro a Roma. Prima volta per un pontefice

1990 – Re Baldovino del Belgio rifiuta di firmare la legge sull’aborto per motivi etici. Abdicherà per 48 ore per consentire al governo di promulgare la legge

2009 – La Francia torna ad essere un membro della NATO

2017 – Un raid aereo colpisce la popolazione civile nel nord ovest della Siria con bombe di gas sarin. L’attacco chimico causa un centinaia di morti, tra cui molti bambini