Alessandra Celentano posta uno SCATTO amarcord direttamente dal suo passato. Irriconoscibile

La maestra di Amici Alessandra Celentano ha pubblicato una foto passata che la ritrae mentre danza in una storica compagnia di ballo. La riconoscete?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Celentano (@alessandra.celentano)

Sempre molto criticata per i suoi modi poco democratici di raccontare l’universo danza, Alessandra Celentano è uno delle maestre di ballo di “Amici” che negli anni è sempre stata tra le più odiate-amate dai suoi allievi e dai telespettatori a casa.

Se sabato scorso Alessandra Celentano è stata al centro di un siparietto che l’ha vista per qualche attimo intrecciare un presunto flirt con De Martino, ieri sera invece è scoppiato un intenso battibecco proprio con lui a proposito della sua preparazione come ballerino.

Motivo del dissentire tra i due la coreografia che Lorella Cuccarini ha assegnato a Tommaso per la sfida che poi lo ha mandato a casa. De Martino critica la Celentano per il fatto di rimproverare costantemente i suoi allievi, al che la maestra risponde senza mezzi termini: “Meno male che hai fatto un’altra carriera”, ma il giudice contro ribatte a tono: “Ti ringrazio per il tuo apprezzamento sul mio cambio di carriera perché è una cosa che ci lega…entrambi facciamo tv”.

LEGGI ANCHE -> Paola Perego, decisione clamorosa: si ferma tutto. Il motivo

Alessandra Celentano e la foto del passato postata sui social

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Celentano (@alessandra.celentano)

LEGGI ANCHE -> Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 5 aprile: il gesto di Beatrice nei confronti di Vittorio

Se è spesso messa alla gogna per i suoi modi poco eleganti di esprimersi, Alessandra Celentano è però molto apprezzata per il suo lavoro di cesello che svolge con i propri allievi nel prepararli professionalmente e umanamente al settore della danza. Poche ore fa, la docente ha deciso di postare una foto ricordo che la ritrae proprio mentre si esibisce in una coreografia quando era ancora molto giovane.

“Ricordi di Aterballetto – “Night Creature”, cor. Alvin Ailey, musica Duke Ellington” scrive nel post a corredo dello scatto. Vediamo 13 ballerini in un’istantanea in bianco e nero, abbracciati mentre si apprestano ad eseguire sul palco il disegno prestabilito.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Celentano (@alessandra.celentano)

La Celentano è la ballerina al centro della foto, la si riconosce nell’espressione severa e vigile, il portamento fiero che non è mai morto in questi lunghissimi anni di carriera come danzatrice e coreografa in giro per il mondo.