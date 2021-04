La talentuosa Ambra Angiolini deve tutto il suo successo al programma televisivo Non è la Rai, in onda sulle reti Mediaset. E’ il 1992 e diventa un vero e proprio tormentone tra i ragazzi dell’epoca.

Ha esordito che era una ragazzina. Spigliata e vivace. Ambra Angiolini in poco tempo è stata capace di “bucare” lo schermo con la sua parlantina. E’ cresciuta professionalmente nel corso del tempo, ha trovato la sua strada in tv come conduttrice, poi il cinema ed il teatro. Ora è anche una talentuosa scrittrice.

Ambra è diventata famosissima grazie al programma televisivo Non è la Rai, trasmesso sulle reti Mediaset. Nel 1992 Ambra diventa un fenomeno mediatico e tutti sono pazzi di lei. Fu Gianni Boncompagni a riconoscere le sue potenzialità e a farla diventare il punto di riferimento di un’intera generazione.

Ambra diventa un cult quando si lancia nella musica. Nel 1994 pubblica il suo primo disco T’appartengo che scale le classifiche nazionali. L’album vende 370.000 copie solo in Italia e ottiene tre Dischi di platino e un Disco d’oro.

Ambra, una donna risorta dalle ceneri tante volte. Il suo post diventa virale

La vita di Ambra è stata molto travagliata, nonostante il successo epocale ha dovuto superare diversi ostacoli. L’ultima fatica della conduttrice è stata la pubblicazione di un libro confessione. InFame (ed.Rizzoli) racconta la sua vita a molti sconosciuta.

Ambra ha raccontato della sua battaglia contro la bulimia, il difficile percorso per uscire da una malattia subdola che l’ha divorata tra i 14 e i 25 anni. Fino a quando, cioè, la nascita della prima figlia ha colmato quella fame d’amore che sembrava un pozzo senza fondo.

Nel 2003 inizia una relazione con il cantante Francesco Renga, per lui lascia Roma e si trasferisce a Brescia. Nel 2004 nasce la loro prima figlia Jolanda e nel 2006 Leonardo. Con entrambi Ambra ha un legame molto profondo. Un sentimento così forte che è passato indenne in mezzo alla separazione da Francesco Renga.

Nel 2015 dopo diversi alti e bassi la coppia si separata per sempre.

Oggi Ambra è una donna felice, nel 2017 la sua strada si è incrociata a quella di Massimiliano Allegri. Ex calciatore ed ora allenatore di squadre di successo.