Amici 20, Rosa rompe il silenzio dopo l’eliminazione: “Non è finita”. La ballerina della scuola di Maria De Filippi ha scritto un lungo messaggio per ringraziare tutti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ʀᴏsᴀ ᴅɪ ɢʀᴀᴢɪᴀ (@digraziarosa)

Rosa Di Grazia è stata l’ultima eliminata di questa lunga edizione di Amici di Maria De Filippi. Entrata nella scuola mesi fa, ha dovuto faticare molto per arrivare al serale e poi scontrarsi con la temibile Alessandra Celentano che non l’ha mai reputata una brava ballerina. Nonostante questo è riuscita ad arrivare alla terza puntata del serale, un traguardo molto importante e di cui va fiera. Peccato, però, che sia dovuta uscire contro il suo fidanzato conosciuto nella scuola: Deddy.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Tommaso Zorzi compie 26 anni: la commovente dedica di Francesco Oppini

Rosa Di Grazia torna sui social dopo l’eliminazione: il messaggio su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ʀᴏsᴀ ᴅɪ ɢʀᴀᴢɪᴀ (@digraziarosa)

Un momento molto difficile per lei, che in ogni caso si è sentita morire quando ha scoperto di essere al ballottaggio per l’eliminazione con il ragazzo di cui si è innamorata nella scuola. I due si sono fatti forza a vicenda e si sono dedicati le loro ultime esibizioni, poi sono tornati in casetta e hanno pianto insieme aspettando il verdetto dei giudici. Alla fine ad essere stata eliminata è stata proprio lei, che è tornata a casa e ha ringraziato tutti con un lungo post che ha scritto sul suo profilo di Instagram.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Amici 20, chi è Sangiovanni: vita, carriera e il suo vero nome

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post c on d i v i s o da ʀᴏsᴀ ᴅɪ ɢʀᴀᴢɪᴀ (@digraziarosa)

Rosa non ha nessuna intenzione di fermarsi qui, continuerà a danzare e ad inseguire il suo sogno come ha sempre fatto negli ultimi quindici anni.