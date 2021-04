Amici 20, Tommaso rompe il silenzio dopo l’eliminazione: le sue parole. L’allievo di Maria De Filippi ha ringraziato tutti con un lungo post sul suo profilo di Instagram

Visualizza questo post su Instagram U n p os t c o nd i v i s o d a To m m a s o S t a nz a n i (@tommasostanzanii)

Tommaso Stanzani è stato uno degli ultimi eliminati di questa edizione di Amici. La sua eliminazione ha fatto scoppiare il caos sui social: il web non ha ritenuto affatto giusto la sua esclusione in quanto, essendo molto talentuoso, meritava di arrivare in finale oppure anche di vincere la categoria ballo.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Tommaso Zorzi compie 26 anni: la commovente dedica di Francesco Oppini

Tommaso Zorzi cade dalle scale appena sveglio e comincia a sanguinare: “Mi fa male tutto”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Stanzani (@tommasostanzanii)

La sua eliminazione ha gettato tutti nello sconforto ma in un primo momento anche lui, che è scoppiato in lacrime e poi ha ringraziato la maestra Alessandra Celentano per averlo sempre sostenuto. Lei gli ha ribadito che è nato per fare il ballerino e che questo per lui è solo l’inizio, e che sicuramente riuscirà a fare carriera per cui si sta impegnando e sta lavorando così tanto. Tornato a casa, Tommaso si è ritrovato travolto dall’affetto dei suoi fans che lo hanno sempre sostenuto in questi mesi.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Amici 20, chi è Sangiovanni: vita, carriera e il suo vero nome

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post co n d i v i s o d a To m m a so Stanzani (@tommasostanzanii)

Ha pubblicato un lungo post su Instagram per ringraziare appunto i suoi fans e sottolineare ancora una volta di non avere rimpianti e di aver dato il massimo nella scuola.