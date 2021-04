Amici 2021: il serale finisce in lacrime. Sfida “in famiglia”

Amici 2021. La terza puntata del famoso talent show di Maria De Filippi ha portato a un risvolto inaspettato. Rischiano due allievi che non avrebbero mai voluto sfidarsi. Vince…

La terza puntata serale del talent show Amici di Maria De Filippi ha monopolizzato ieri gli ascolti del sabato sera televisivo italiano.

Moltissime le emozioni scatenate durante l’ultima puntata. I fan hanno sofferto per l’eliminazione di Tommaso Stanzani della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Ha perso il ballottaggio contro Alessandro ed Enula. Tra tanta commozione, una speranza: Arisa, estasiata dalle capacità artistiche del ballerino, lo ha invitato a partecipare a un suo futuro videoclip.

Il pubblico ha potuto godere della perfomance di un’ ospite d’eccezione, la cantante Madame, reduce dai successi raccolti dopo la 71^ edizione del Festival di Sanremo con il brano Voce.

Grasse risate grazie al duo comico Pio e Amedeo ma anche momenti di pathos. Al ballotaggio sono finiti due allievi che mai avrebbero voluto affrontarsi. Di chi si tratta.

Amici 2021. Rosa e Deddy: è sfida

Alcuni rumors lo avevano già anticipato, dopo la messa in onda della terza puntata serale di Amici di Maria De Filippi è divenuto realtà: Rosa e Deddy sono finiti in sfida.

Rosa Di Grazia è parte della squadra di Lorella Cuccarini e Arisa. Deddy, invece, accresce le fila del team di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

Sono due giovani che mai avrebbero voluto finire al ballottaggio l’uno contro l’altra perchè sono una coppia. Il loro dramma romantico ha preso vita davanti agli schermi televisivi. Da un lato c’è il desiderio di proseguire la gara, dall’altro il dolore di farlo a discapito della persona amata.

Inconsolabili, si sono dedicati vicendevolmente le rispettive performance. Stefano De Martino ha provato a incoraggiarli dichiarando che Rosa e Deddy, come coppia, continueranno a esistere, così come sarà sempre vivo in loro il fuoco della danza e quello del canto.

Il televoto ha decretato il responso finale. Deddy ha avuto la meglio sulla fidanzata Rosa che ha dovuto abbandonare il programma: fiumi di lacrime per loro.