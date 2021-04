Ai microfoni di WittyTv Tommaso si confessa riguardo l’esperienza vissuta dentro “Amici” e chiede agli altri compagni di gara di aiutarsi reciprocamente

Il talent show “Amici” De Maria De Filippi è giunto ormai alla ventesima edizione. Ieri sera si è disputata la terza attesissima puntata del serale che però ha visto l’uscita di Tommaso Stanzani della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Lascia il programma con tanta commozione da parte dei compagni, la giuria non gli avrebbe riconosciuto il merito della sua esibizione nel ballottaggio finale che lo ha visto confrontarsi con Alessandro ed Enula. Arisa, profondamente colpita dal suo enorme talento, gli ha proposto di partecipare in futuro a un suo videoclip.

Ci ha pensato anche Maria a consolarlo mentre visibilmente in lacrime si lasciava abbracciare dai suoi compagni di avventura. “Complimenti per la tua educazione, lealtà, di non aver mai avuto paura di dire quello che pensi, per non aver mai cercato la frase giusta. Non sei mai stato un paravento, sei un grande imitatore, sei sempre con il sorriso, ti vogliono bene tutti e ci sarà un perché!”

Le parole di Tommaso rilasciate a Witty. Cosa ha spiegato, progetti futuri e aspettative

Il ballerino Tommaso ha perso il ballottaggio contro Alessandro ed Enula ed è stato eliminato dal serale di “Amici 20”. Il ballerino prima di lasciare il palco ha ringraziato per l’opportunità ricevuta lasciando in lacrime i compagni e i professori visibilmente dispiaciuti.

Tommy è stato poi intervistato a caldo da WittyTv che gli ha chiesto di commentare l’esibizione e ciò che si aspetta per il suo futuro. “Sono felice perché non sempre entrando in una competizione si riesce ad essere se stessi al 100%. Sono felice che i professori ed anche i miei compagni abbiano conosciuto il vero me e che io abbia lasciato qualcosa a loro”.

“Non mi aspettavo affatto di arrivare al serale, per me tre puntate sono già tantissime!”, confessa Tommaso. “Ai ragazzi che restano chiedo di trovare sempre l’energia positiva e di aiutarsi a vicenda. Riguardo a me invece mi auguro di capire bene il percorso che voglio fare, sono certo che però voglio continuare a studiare e pormi nuovi obiettivi”.