Ana Mena: meravigliosa, mostra i lati più nascosti: il web va in tilt – FOTO

Meravigliosa la giovanissima cantante Ana Mena mostra i lati di sé più irresistibili: il web di fronte a cotanta bellezza va subito in tilt.

La giovanissima artista canora di origini spagnole, Ana Mena, è nota al pubblico italiano per il successo riscosso inizialmente grazie al brano composto in collaborazione con il rapper torinese Fred De Palma di “Una volta ancora”. La bellissima ventiquattrenne, oltre alla sua promettente carriera nel panorama della musica, è anche molto famosa sui vari social di riferimento. Sulla piattaforma Instagram, dove ha postato il suo ultimo scatto divenuto in men che non si dica virale, conta al momento un totale di quasi 1 milione di follower.

Ana Mena, i lati irresistibili baciati dal sole: è meravigliosa

Una semplice nuvoletta, utilizzata per coprire il vasto spazio nella didascalia al suo ultimo post, in contrasto con la bellissima giornata di sole sullo sfondo. Ana si mostra nell’istantanea primaverile in un outfit molto minimale e dalle tinte chiare. Un jeans ed un top bianco che risultano in perfetta armonia con i colori del panorama naturale alle sue spalle.

L’ultimo singolo pubblicato dalla cantante, dal titolo “SOLO“, e realizzato assieme ad altri artisti, tra cui Omar Montes e Maffio sembra che continui giorno per giorno ad aumentare la sua popolarità, con ben 6 milioni di visualizzazioni sulla piattaforma streaming di YouTube.

Per concludere, ai due scatti di questo primo pomeriggio condivisi circa un’ora fa, i suoi fan hanno risposto prontamente con un’infinità di complimenti. Apprezzando il suo carisma come la sua grande capacità artistica. Alcuni dei suoi ammiratori l’hanno addirittura definita come una: “tremenda reina ✨“, che tradotto in italiano vorrebbe dire: “maestosa regina“.