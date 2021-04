Andrea Zenga, il dettaglio che non sfugge su Rosalinda: “Lei si vergogna”

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò formano una coppia affiatatissima, nonostante l’attrice non sembri lasciarsi andare totalmente con il fidanzato: il motivo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Zenga (@andreazenga93)

Sono stati la vera sorpresa dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Si sono scrutati a lungo, ma nessuno dei due osava fare il primo passo: mentre Andrea Zenga era sentimentalmente libero, infatti, la bella Rosalinda Cannavò era impegnata da circa dieci anni. Alla fine, l’amore ha prevalso e tra i due ex gieffini è scoppiata la passione. Passione che, per la gioia degli utenti, continua anche fuori dalla casa più spiata d’Italia.

Di recente, è stato proprio Andrea Zenga a confermare l’affiatamento con l’attrice mediante un’intervista. “Lei è ufficialmente la mia fidanzata, rappresenta tanto“, ha detto il figlio del celebre ex portiere, che non ha nascosto di voler scoprire qualcosa in più in merito al passato di lei. La Cannavò, tuttavia, sembrerebbe titubante all’idea.

LEGGI ANCHE —> Rosalinda Cannavò, Andrea Zenga e il desiderio di allargare la famiglia

Rosalinda Cannavò, la rivelazione inaspettata di Zenga: “Si vergogna”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosalinda Cannavò (@adua.del.vesco)



LEGGI ANCHE —> Pomeriggio 5, Zenga confessione sul padre. La reazione di Barbara D’Urso

Ora che i due ex gieffini hanno consolidato il rapporto nato al Gf, Andrea Zenga vorrebbe scoprire di più sul passato della sua fidanzata. Rosalinda, che ha recitato in svariate fiction di successo, sembra tuttavia restia all’idea. Stando alle parole del giovane, infatti, la Cannavò non sarebbe affatto entusiasta di mostrare a Zenga il frutto del suo lavoro.

“Le sue fiction per esempio, lei si rifiuta perché si vergogna, per ora ho visto solo spezzoni“, ha confessato Andrea, il quale, nonostante ciò, si è detto soddisfatto del loro rapporto. In un’intervista, il figlio di Walter Zenga ha anche parlato delle presentazioni ufficiali avvenute in famiglia: in occasione di una puntata di “Live – Non è la D’Urso”, Andrea ha infatti conosciuto i genitori di lei.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosalinda Cannavò (@adua.del.vesco)

“Rosy non ha però conosciuto mamma Roberta“, ha svelato Andrea, che ha però presentato la fidanzata al fratello Nicolò. Tutto lascia presupporre che, tra i due ex gieffini, le cose vadano per il meglio: che, fra i progetti della coppia, ci sia anche quello di allargare al più presto la famiglia?