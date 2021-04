Anna Tatangelo mostra il tatuaggio nella parte più calda.. E’ devastante – FOTO

Anna Tatangelo ha regalato ai followers un risveglio entusiasmante per il giorno di Pasqua: la foto mette in risalto il tatuaggio

I vip stanno approfittando dell’allentamento delle restrizioni per far visita ai loro cari. Tramite la clausola concessa dal Governo, molti hanno documentato le loro imminenti partenze, e fra questi c’è anche la bellissima Anna Tatangelo. Proprio ieri, la cantante si è mostrata con in mano un trolley, con tanto di didascalia: “Pronti“. Nella successiva Instagram story, la Tatangelo era a bordo del treno, e sembrava recarsi da qualcuno di veramente importante. Quest’oggi, i followers si sono svegliati con un “buongiorno” davvero piacevole: Anna, poche ore fa, ha postato uno scatto che avrebbe fatto perdere la testa a chiunque.

Anna Tatangelo, la FOTO con il tatuaggio in mostra: devastante

L’ultima foto pubblicata da Anna Tatangelo su Instagram è un vero e proprio colpo al cuore per gli utenti. Lo scatto, in bianco e nero, ritrae la meravigliosa cantante di profilo, ma gli occhi degli utenti si soffermano immediatamente sull’outfit: Anna, che indossa solamente i pantaloni, si copre il décolleté con le mani, e regala ai followers un “buongiorno” davvero di fuoco.

La cantante, il cui trucco marcato esalta la sensualità dello sguardo, fissa con aria provocante l’obiettivo. L’attenzione non può non cadere sul tatuaggio che la Tatangelo ha nel costato: una lunga frase che gli utenti si sforzano di leggere, ma invano. “Spotted” è la didascalia del post, che è stato anche ricondiviso dall’artista tramite le Instagram stories.

I complimenti per la cantante si sprecano. “Divina“, “Non ho parole“, “Emozioni che arrivano al cuore“, sono le parole degli utenti, che hanno fatto registrare allo scatto oltre 41mila likes.