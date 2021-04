Arisa, il look del serale stupisce: intanto è ritorno di fiamma con Andrea Di Carlo

Arisa si presenta al serale di Amici in versione decisamente inedita. Nel frattempo spuntano le foto insieme ad Andrea Di Carlo. Tra i due sembra esserci un ritorno di fiamma dopo il matrimonio sfumato, ma lui frena.

Ieri è andata in onda la terza puntata del serale di Amici. La cantante si è presentata con tanto di baffi ma, prima della messa in onda, ha anche rilasciato un’intervista a Tele Più, dove ha lanciato un messaggio a tutti i suoi allievi: “La sfida non è contro gli altri ma verso voi stessi”.

Un approccio molto diverso da quello degli altri insegnati che puntano da sempre a vincere la gara. Una vera e propria frecciatina ai suoi colleghi. Tra tutti, a Rudy Zerbi con cui ha litigato sin dall’inizio del reality.

Le provocazioni di Rudy Zerbi e il presunto ritorno di fiamma con Andrea Di Carlo

Mentre inizialmente Arisa evitava di rispondere alle provocazioni, nella seconda parte ha cominciato a prendere le parti dei suoi allievi e a difenderli con le unghie e con i denti.

Nel frattempo, su Chi sono apparse delle foto di Arisa insieme ad Andrea Di Carlo. I due avevano annunciato la rottura qualche settimana fa, dopo un matrimonio sfumato, previsto per il 2 settembre.

I due sono stati pizzicati insieme per le strade di Roma, mentre si scambiano baci e abbracci. A mettere un freno agli entusiasmi, però, ci ha pensato Di Carlo che ha ribadito: “Rivedersi era necessario e importante sia per me che per lei, ma senza progettualità non so portare avanti le cose”.

Il motivo della rottura era stata la troppa riservatezza avuta da Arisa a Domenica In. In quell’occasione, infatti, la cantante non lo aveva neanche citato tra le cose che più la rendono felice nella vita. L’atteggiamento di Arisa aveva spinto Andrea Di Carlo a temere la presenza ingombrante dell’ex fidanzato della cantante.

Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi sulla loro storia d’amore. Una cosa è certa, Andrea Di Carlo è disposto ad andare avanti soltanto se lei sarà disposta a prendere tutto il pacchetto, con tanto di matrimonio annesso!