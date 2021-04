Barbara D’Urso, cambia ancora tutto. Che succede ora a Mediaset? Mentre il programma di Federica Panicucci è stato prolungato fino a giugno, non conosciamo ancora il destino di quelli della D’Urso

A gran sorpresa, è Federica Panicucci la regina della Mediaset quest’anno. Il programma Mattino 5 è reduce da una stagione di ascolti altissimi, che l’hanno vista spesso primeggiare e vincere contro Uno Mattina. Il suo programma è stato seguitissimo e lei come padrona di casa è sempre più amata dai suoi affezionati telespettatori che la seguono sempre con grande passione e con grande affetto. Proprio per questo motivo Mattino 5 è stato prolungato fino a giugno: e invece i programmi di Barbara D’Urso che fine faranno?

Barbara D’Urso e le sorti dei suoi programmi: cosa sta succedendo?

Di solito le trasmissioni condotte da Barbara iniziano prima delle altre e poi chiudono in anticipo, ma quest’anno il palinsesto è stato completamente stravolto a causa del covid. Oltre ad essere cominciato in ritardo, Live Non è la D’Urso è finito anche in anticipo. Nel frattempo Domenica Live ha preso il posto del programma serale e da oggi andrà in onda per tutto il pomeriggio e non più per un’ora e mezza. Dunque ricomincia la sfida tra Mara Venier e Barbara, le due signore della domenica, che proveranno a portare a casa più ascolti possibili.

Le due conduttrici hanno sempre detto di non avere alcuna rivalità, e i loro programmi sono comunque molto seguiti. Ora che Barbara è tornata per tutto il pomeriggio e in contemporanea con Domenica In, bisogna vedere quale sarà l’esito degli ascolti che faranno oggi.