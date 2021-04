Beautiful, anticipazioni puntata 4 aprile: Sally ha un malore

Beautiful, anticipazioni 4 aprile: Sally è preoccupata per il suo lavoro. Steffy e Ridge cercano di rassicurarla.

Nemici sul lavoro, amici nella vita: i fratelli Forrester si danno manforte per rovinare il rapporto tra Liam e Hope, ma in azienda portano avanti due collezioni differenti, che presto si sfideranno in passerella. Sally è la stilista degli abiti di Steffy, ma nonostante l’impegno che sta mettendo nel realizzare la nuova collezione, ha come l’impressione che lei non apprezzi i suoi bozzetti. Thomas, invece, sta lavorando per Hope: peccato che la ragazza abbia altro a cui pensare. Dopo aver visto Liam baciare Steffy, le cose non sono più le stesse per la Logan.

Beautiful, anticipazioni 4 aprile: l’accordo di Quinn e Shauna

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che le cose continueranno ad andare male per Sally. I suoi nuovi lavori non piaceranno a Steffy e la stilista comincerà a temere di poter essere licenziata da un momento all’altro. Fortunatamente sia Steffy che Ridge la rassicureranno: non hanno intenzione di farla fuori, ma c’è bisogno di un’idea geniale, capace di competere con quella di Thomas. Sally sembrerà rassicurata dalle loro parole, ma quando rimarrà sola sarà colta da un improvviso malore che le farà tremare le mani e perdere la presa sulla matita.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo inoltre che Shauna e Quinn torneranno a coalizzarsi per tornare insieme i loro figli. Wyatt sembra intenzionato a voler sposare Sally, ma Secondo la madre è solo questione di tempo che si renda conto che è Flo la donna che fa per lui.