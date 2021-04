Beautiful, anticipazioni puntata 5 aprile: la rivelazione di Wyatt a Flo

Beautiful, anticipazioni 5 aprile: Quinn e Shauna premono perchè Wyatt torni con Flo. Nel frattempo lui…

Cresce la tensione alla Forrester dopo che Ridge e Steffy hanno bocciato i bozzetti di Sally. Sembra che il lavoro della Spectra non sia particolarmente apprezzato dai suoi datori di lavoro e la sua tensione finisce per sfociare in un attacco di panico con tanto di tremori alla mano. Ma i problemi sul lavoro non sono l’unica prova che Sally è costretta a sostenere: anche il rapporto con Wyatt non va molto bene ultimamente. Shauna e Quinn tramano nell’ombra, pronte a sfruttare ogni suo passo falso per far riavvicinare i rispettivi figli.

Leggi anche -> Beautiful, la programmazione di Pasqua: tutte le informazioni utili

Beautiful, anticipazioni 5 aprile: Ridge confessa il tradimento a Brooke

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA 🇮🇹 (@bold_and_beautiful_italia)

Leggi anche -> Hanno vinto Sanremo 2018, come sono e cosa fanno ora – FOTO

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Ridge rivelerà finalmente a Brooke di averla “tradita” con Shauna durante la loro breve separazione. I due si sono scambiati solo qualche bacio, ma la notizia basta a mandare Brooke su tutte le furie. Nonostante lo stilista ribadisca più volte che è tutta colpa sua, la Logan è convinta che dietro a questa scappatella extraconiugale ci sia lo zampino di Quinn. La Fulton deve aver sicuramente spinto l’amica a provarci con suo marito, così da estromettere le Logan dalla famiglia una volta per tutte.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA 🇮🇹 (@bold_and_beautiful_italia)

Sempre dalle anticipazioni scopriamo infine che Wyatt si confiderà con Flo, rivelandole che le cose tra lui e Sally non stanno andando come sperato. La ragazza ne sarà segretamente felice, nutrendo ancora un certo interesse per il giovane Spencer. Che sia l’inizio di un ritorno di fiamma?