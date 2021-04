Beautiful, la programmazione di Pasqua: tutte le informazioni utili

Beautiful, la programmazione per le vacanze di Pasqua: tutte le informazioni utili.

Come ogni anno i telespettatori di Canale 5 si chiedono cosa succederà alla programmazione di Beautiful con il sopraggiungere delle vacanze pasquali. In un primo momento sembrava infatti che il palinsesto televisivo di Mediaset sarebbe andato incontro ad un drastico rimaneggiamento. Le ultime notizie sembrano tuttavia smentire questa ipotesi. Come abbiamo già comunicato per Il Paradiso delle Signore, anche la messa in onda di Beautiful non subirà variazioni quest’anno. Ciò significa che la consueta puntata delle 13.45 andrà in onda regolarmente anche sabato 4 e lunedì 5 aprile in concomitanza dei festeggiamenti di Pasqua e Pasquetta. Non ci resta dunque che scoprire cosa accadrà dopo le feste. Vediamolo insieme.

Beautiful, cosa ci attende dopo Pasqua

Dalle anticipazioni di Beautiful per le prossime settimane sappiamo che il triangolo tra Steffy, Hope e Liam proseguirà tra incertezze e passi falsi. Hope non sarà disposta a perdonare Liam, nonostante sua madre la spinga a dargli una seconda chance. Nel frattempo anche Brooke spererà di poter avere una seconda possibilità con Ridge, ma le sue aspettative saranno disattese. Quando Thomas annuncerà il suo fidanzamento ufficiale con Zoe, la Logan sarà sospettosa e si ritroverà a parlarne con Bill, l’unico davvero in grado di comprenderla e condividere il suo giudizio sul giovane Forrester. Sarà proprio durante una conversazione incentrata su Thomas che tra i due cognati scatterà un bacio.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Quinn sarà silenziosa spettatrice del bacio tra Brooke e Bill. La Fuller troverà presto un modo per sfruttare l’informazione a suo vantaggio, così da aiutare l’amica Shauna a conquistare Ridge una volta per tutte.