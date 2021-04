Belen Rodriguez. Cosa accadrà prima della nascita di Luna Marie

Belen Rodriguez. Periodo felice per la modella e conduttrice televisiva, in attesa della sua secondogenita. Rumors su cosa potrebbe accadere prima della nascita della bambina

Essere un personaggio noto, si sa, comporta un prezzo da pagare. Se da un lato c’è fama, grandi guadagni e (perchè no?) qualche agevolazione nella vita di tutti i giorni, dall’altro la privacy viene meno, a discapito forse di un po’ di serenità.

E’ un argomento molto caro alla modella, influencer e presentatrice televisiva Belen Rodriguez che spesso, anche sui suoi canali social, ha invitato giornalisti e paparazzi a “darsi una calmata”.

Fiumi di pagine sono state scritte l’anno scorso sulla sua rottura dall’ ormai ex marito, il ballerino e presentatore Stefano De Martino (oggi sapiente giudice del programma Amici di Maria De Filippi). Subito dopo è stata caccia al gossip, attribuendole flirt estivi con diversi personaggi.

La notizia della sua nuova storia d’amore con l’hair stylist Antonino Spinalbese e la gravidanza della loro prima figlia insieme ha riacceso i motori del pettegolezzo. Al riguardo, sono trapelati rumors su cosa potrebbe accadere prima della nascita della bimba.

Belen Rodriguez: i progetti prima dell’arrivo della secondogenita

A quanto pare non è da escludere la notizia che Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese possano premere l’acceleratore sulla loro storia d’amore e sposarsi prima della nascita della loro bimba, Luna Marie.

La piccola arriverà in estate; si prevedono fiori d’arancio prima di quel momento? La modella argentina e l’ hair stylist appaiono sempre super innamorati nei rispettivi profili social. I loro wall digitali sono intrisi di dediche d’amore tenerissime che fanno sognare i fan. Qualche mala lingua spunta sempre a metter parola riguardo alla rapidità del loro percorso insieme, intromettendosi in scelte di vita che non gli appartengono.

Matrimonio o no, c’è da dire che con la nascita di Luna Marie, Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese avranno comunque un legame imperituro che non si potrà dissolvere, in quanto genitori. Stesso discorso per De Martino, padre del primogenito di Belen, il piccolo Santiago di solo 8 anni.

Nel frattempo la show girl argentina si gode la sua gravidanza. Siamo sicuri che renderà noti i suoi progetti al più presto.