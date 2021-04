Chi è Enrico Papi, biografia, carriera, vita privata e curiosità dello showman

Tutto quello che c’è da sapere sulla vita e carriera del conduttore Enrico Papi in vista del grande ritorno e del suo esordio musicale.

Il conduttore ed autore televisivo di origini romane, Enrico Papi, classe 1965 e nato sotto il segno dei Gemelli, compierà gli anni il prossimo 3 giugno.

Lo showman esordisce tre anni fa nel campo della musica con un brano dal titolo “Mooseca“, espressione subito diventata virale grazie alla sua presenza nella storica trasmissione di intrattenimento, “Sarabanda” andata in onda per la prima volta nel 1997. Un singolo realizzato da Enrico, il cantautore dei “Two Fingerz” Danti, Marnik e Widemode. Anche lo stesso videoclip avrà un grande successo grazie ai numerosi riferimenti dei suoi protagonisti dedicati alle celebrità italiane.

Inoltre oggi, in occasione della Pasqua, lo showman sarà ospite nella trasmissione condotta da Mara Venier, di “Domenica In”.

Enrico Papi: i dettagli della sua carriera ed altre curiosità

A sancire il grande ritorno sul piccolo schermo del conduttore sarà il suo passaggio dalla rete Mediaset, che lo ha visto protagonista fino al 2004 su Italia 1, alla Rai. Papi ha infatti già partecipato in qualità di ospite d’onore al “Dopofestival”, parlando a più riprese del legame con l’inimitabile Raffaella Carrà.

Una curiosità che ha invece attanagliato molti fan dello showman romano è stata un’accusa rivolta ad un suo omonimo musicista a proposito del nome riportato all’anagrafe. Secondo il presentatore quest’ultimo si sarebbe appropriato del suo nome e cognome per emergere più repentinamente nel mondo dello spettacolo. Entrambi, ormai attivi nel ramo musicale italiano, potrebbero infatti essere confusi e scambiati facilmente, lasciando uno dei due nell’ombra.

Peccato però, che dalle ultime notizie trapelate, l’artista musicale accusato per furto d’identità, fosse stato battezzato proprio sotto lo stesso nome dello showman. Trattasi dunque di una questione di querela effettivamente inutile a fatti pratici.

In conclusione, Enrico è stato attivo negli ultimi dieci anni su SkyItalia. Conducendo dal 2020 al 2021 le ultime puntate delle recenti edizioni di “Italia’s Got Talent”. Papi ha anche partecipato ad altre trasmissioni a partire dal 2016 in qualità di concorrente, accaparrandosi però soltanto il titolo di decimo classificato a “Tale e Quale Show”.