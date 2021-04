Cambia tutto ancora una volta sul caso della bimba scomparsa, Denise Pipitone: ecco la nuova data per scoprire se lei è la ragazza russa.

Dopo diciassette anni di ricerche e speranze nutrite da parte della famiglia della piccola Denise Pipitone, scomparsa in circostanze misteriose da Mazzara Del Vallo, adesso giunge finalmente la svolta proveniente dalla Russia. Nelle ultime ore, l’avvocato di famiglia di comune accordo con la mamma, Piera Maggio, si esposto nuovamente riguardo alle novità emergenti. Nelle ultime due settimane la svolta è avvenuta grazie ad un appello trasmesso dalle reti televisive dell’Est. Protagonista della vicenda è proprio la ragazza russa Olesya Rostova. In occasione della ricorrenza Pasquale in Italia vi sarà un’attenzione particolare dedicata alle nuove scoperte.

Le risposte sul gruppo sanguigno di Olesya, previste inizialmente per questo lunedì, continuano nel frattempo a tenere con fiato sospeso l’intera penisola.

Leggi anche —>>> Speravo de morì prima, la seconda stagione è celata nel finale

Denise Pipitone, cambia tutto: ecco la data e tutte le ultime novità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Piera Maggio♡ Official Account (@missingdenisepipitone)

Potrebbe interessarti anche —>>> Enrico Papi, il ritorno a Mediaset: colpo di scena

Le parole della ragazza Russa, trasmesse in diretta televisiva, hanno subito destato grande risonanza in Italia. Uno degli elementi che ha subito suscitato clamore è stata sicuramente l’evidente somiglianza fra la bimba scomparsa ormai nel lontano 2004 e la giovane Olesya dell’appello.

Le piste seguite attualmente da Giacomo Franzzitta, il legale che si occupa della faccenda di Denise da ormai svariati anni, sta provvedendo in questi giorni a trattare con le varie corrispondenze con la Russia. Dunque, calatosi nei panni di mediatore, mantenendo molto alta la soglia dell’attenzione, sta cercando di non giungere a conclusioni affrettate. Sebbene in seguito alle numerose trattative, in questo momento non resti che attendere l’esito del test genetico.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Piera Maggio♡ Official Account (@missingdenisepipitone)

Soltanto il test del DNA, infatti, potrà dare una risposta definitiva alla delicatissima questione. Il legale ha infine partecipato, collegandosi con il conduttore Marco Liorni, chiarendo gli ultimi risvolti. A quanto pare l’esito sarà comunicato in diretta tv e con esattezza nella giornata di martedì 6 aprile.