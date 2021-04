La bellissima cantante e opinionista pubblica uno scatto con un look spaziale: impossibile distogliere lo sguardo!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

Nella didascalia Elettra ha scritto: “Buona Pasqua a tutti voi ragazziii“. E ancora: “Le uova le porto iooo“.

L’ultima frase allude alla pronunciata scollatura, che le mette in risalto il décolleté: il reggiseno dorato le sta d’incanto!

Sotto al toppino striminzito, la Lamborghini indossa una lunga gonna con la sua fantasia preferita: l’immancabile leopardato!

Fa da sfondo alla foto una accesa parete rosa, abbinata al suo make-up.

Il post è stato un successo, con più di 260.000 mi piace e 1.400 commenti, in otto ore.

Tra i messaggi degli utenti più affezionati, si legge: “Felice Pasqua bellissima Elettra“, “Stupenda“, “Sei bellissima, buona Pasqua“, oppure “Prima di essere bella, sei una donna simpaticissima, un abbraccio dalla Francia“.

Elettra Lamborghini è tutta da scoprire: un po’ di lei…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

Elettra Lamborghini ha raggiunto l’apice della popolarità grazie al suo straordinario talento nel twerk e grazie alle sue strabilianti doti canore.

Ad oggi però è riuscita a farsi largo anche nel mondo della televisione: cominciò nel 2016, partecipando ad alcune trasmissioni in onda su MTV, cioè ‘Super Shore‘ e ‘#Riccanza“; successivamente diventò opinionista, tra il 2016 e il 2017, di ‘Pomeriggio 5‘; poi concorrente del ‘Gran Hermano VIP‘ nel 2017 e, nello stesso anno, lavorò come inviata del reality ‘Big Brother Brasil‘.

In seguito, partecipò a ‘Geordie Shore‘, ‘Acapulco Shore‘, al Festival di Sanremo e a ‘Name that tune – Indovina la canzone‘.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

Ma le sue esperienze non finiscono qui: la Lamborghini fu anche conduttrice della trasmissione ‘Ex on the beach‘, coach di ‘The Voice of Italy‘ e, ad oggi, è un’opinionista dell’Isola dei Famosi 2021.