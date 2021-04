Elisabetta Gregoraci, lasagne, insalata e tiramisù ma lo spettacolo è lei.. Unica – FOTO

Elisabetta Gregoraci si dimostra una cuoca provetta e cucina per l’amico Jonathan Kashanian: “Guarda che meraviglia, ti ho fatto anche le lasagne”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

La showgirl calabrese, già nel corso della sua esperienza al Grande Fratello Vip, aveva dimostrato di essere una perfetta donna di casa. Nonostante il pubblico l’avesse immaginata come una persona altezzosa e superba, Elisabetta Gregoraci ha dato modo a tutti di ricredersi e di cambiare opinione su di lei. L’ex gieffina, che non si tirava mai indietro quando c’era da lavorare, ha stupito persino i suoi coinquilini.

Quest’oggi, in occasione della Pasqua, la Gregoraci ha cucinato delle prelibatezze per l’amico Jonathan Kashanian, con il quale è insieme da ieri. Tramite le Instagram stories, la showgirl ha mostrato ai followers il frutto del suo impegno. “Ti rendi conto che ti ho fatto una super cena? Anche le lasagne ho cucinato“, ha detto Elisabetta all’amico, il quale ha risposto con un velo di stizza: “Io non posso mangiarle, sono ebreo“.

LEGGI ANCHE —> Elisabetta Gregoraci versione “Think pink”. Vestitino cortissimo la ex di Briatore è incantevole

Elisabetta Gregoraci cuoca provetta: prelibatezze per il giorno di Pasqua

LEGGI ANCHE —> Elisabetta Canalis stesa in un prato scopre la parte più bella – FOTO

Da ieri, Elisabetta Gregoraci si mostra in compagnia dell’amico Jonathan Kashanian, noto per aver vinto la quinta edizione del Grande Fratello. In occasione della Pasqua, la Gregoraci si è cimentata in un menu da leccarsi i baffi. Tramite le Instagram stories, i due hanno mostrato ai fan le varie portate, ingolosendo inevitabilmente gli utenti.

“Ti ho fatto anche le lasagne“, esclama Elisabetta, fiera del risultato ottenuto, nonostante Jonathan sembri alla ricerca di ben altro. “La tua specialità dov’è, in frigo?“, le chiede l’amico, a cui la Gregoraci risponde prontamente, mostrando la teglia contenente il tiramisù. Lo sketch continua in riferimento alla ciotola dell’insalata, che, stando alle parole della showgirl, avrebbe condito proprio lei.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Il vero spettacolo del siparietto è tuttavia la stessa ex gieffina. Elisabetta, con addosso un jeans nero a vita alta, che risalta ancora di più per via della maglietta corta, è un vero spettacolo: gli utenti sono rimasti paralizzati di fronte alla visione.