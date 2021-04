Giovanna Civitillo. Viaggio nei ricordi: è sempre uguale. Come fa? – VIDEO

Giovanna Civitillo. La showgirl ha pubblicato sul profilo Instagram personale un video con spezzoni importanti della sua carriera. Un viaggio nel tempo

Il celebre conduttore Amadeus non possiede account social. Chi gestisce parte del rapporto con il pubblico via web è la moglie, la showgirl Giovanna Civitillo, che ha creato un profilo di coppia sulla piattaforma Instagram.

La donna utilizza questo strumento per tenere aperta una piccola finestra sul suo mondo e quello del famoso consorte, mostrando momenti della loro intimità, i viaggi, la vita quotidiana, gli hobby e le tenerezze scambiate con il loro unico figlio, Josè Alberto e la piccola boston terrier di nome Kira.

Scorrendo sul loro wall, gli ultimi post condivisi non potevano che riguardare l’ultima avventura che li ha visti entrambi protagonisti: la 71^ edizione del Festival di Sanremo. Com’è noto Amadeus è stato presentatore e direttore artistico, Giovanna Civitillo invece è stata uno dei volti principali della trasmissione PrimaFestival, basata sulle ultime news dei cantanti e ospiti della prestigiosa kermesse canora.

L’ultimissimo post però ha una tematica diversa. Cosa ha pubblicato Giovanna Civitillo?

Giovanna Civitillo in vena di ricordi: un viaggio nel tempo

Giovanna Civitillo propone ai suoi follower un viaggio nel tempo attraverso immagini suggestive. La showgirl, infatti, ha pubblicato sul profilo di coppia che gestisce su Instagram una carrellata di video che ripercorrono la sua carriera televisiva. Negli anni è rimasta sempre uguale, una bellezza eterna e cristallizzata.

Il primo e grande amore di Lady Amadeus è sempre stata la danza. Ha iniziato a formarsi nell’ Accademia Arte e Spettacolo “Spazio Danza” a Napoli, sua provincia di origine. I primi approcci con il piccolo schermo sono stati, infatti, come ballerina di fila in programmi di successo come Macao. Ha partecipato anche a Fantastica italiana, Carràmba! Che sorpresa, Beato tra le donne e Domenica in

Fa sorridere vedere negli spezzoni proposti un giovanissimo Carlo Conti che stenta a ricordare il suo nome. La notorietà è arrivata nel 2002 con l’Eredità; non solo ballerina ma anche personaggio parlante all’interno del quiz show che ha fatto breccia nel cuore dei telespettatori e non solo. Fu proprio negli studi della trasmissione che nacque l’amore con Amadeus.

Oggi Giovanna Civitillo si gode tante soddisfazioni personali e lavorative, avendo dato ottima prova di sè durante l’ultima edizione del PrimaFestival su Rai Uno.