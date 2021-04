L’ex Presidente del Consiglio dei Ministri, Professore Giuseppe Conte, augura una serena Pasqua agli italiani con un post su Instagram. Dopo un anno il mondo sta combattendo ancora contro il coronavirus.

Il mondo, l’Italia sono ancora messi alle strette a causa del Coronavirus. Dopo un anno l’ex Premier Giuseppe Conte (sostituito da Mario Draghi) è ancora vicino al suo popolo.

Nel mese di febbraio di quest’anno Giuseppe Conte ha lasciato Palazzo Chigi, a caldo commentò: “La chiusura di un capitolo non impedisce di riempire fino in fondo le pagine che vogliamo scrivere, torno semplice cittadino, ma il mio impegno prosegue”.

Si è congedato con estrema eleganza, la stessa eleganza che lo ha contraddistinto nella sua presidenza. Attualmente il destino dell’Italia è nella mani del Premier Mario Draghi, che, così come fece Conte, sta fronteggiando ’emergenza da Coronavirus.

La Pasqua porta con sé un messaggio di cambiamento, di rinascita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giuseppe Conte (@giuseppeconte_ufficiale)

Con un lungo post su Instagram l’ex Premier Giuseppe Conte ha augurato all’Italia una Serena Pasqua:

“Oggi è viva la sofferenza per chi è lontano, acuto il dolore per chi non è più con noi. Se però ci guardiamo negli occhi sapremo scorgere la consapevolezza di poter cambiare, di poter dare nuova linfa alle nostre vite e così ricostruire una società più giusta, più attenta ai bisogni essenziali dell’uomo. Una società più solidale.

Questa lunga parentesi di rinunce e sacrifici non deve fiaccarci. Anzi. Queste difficoltà devono stimolarci e darci nuove energie, un più forte slancio. Devono rinsaldare ancor di più la fiducia tra di noi, la fiducia nella nostra comunità nazionale, che ha sempre espresso grande forza d’animo, è riuscita sempre a rialzarsi, a rimboccarsi le maniche, a ripartire più forte di prima. Auguri a tutti Voi, a tutti Noi. “

Un messaggio di speranza e di amore verso una Nazione che il Premier Conte ha servito con rispetto e dedizione. Nonostante tutto l’impegno per la sua terra è stato tanto.