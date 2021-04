Gaudiano: la commovente rivelazione sul papà scomparso dopo Sanremo

Il cantautore vincitore delle nuove proposte al Festival di Sanremo, Gaudiano, confessa tutta la verità sul papà scomparso.

Il cantautore di origini pugliesi, Gaudiano, ha partecipato all’ultima edizione del “Festival di Sanremo” presentato con immenso successo il suo brano “Polvere Da Sparo“. L’artista ventinovenne ha conquistando con la sua interpretazione il podio delle nuove proposte. Eppure, dopo la grande soddisfazione provata sul palco dell’Ariston, oggi sembrerebbe per lui il momento di esporsi al pubblico con una rivelazione molto delicata riguardante la sua vita privata.

Gaudiano, la rivelazione sul papà che spiazza i suoi fan

In una recente intervista il cantautore ha ripercorso una parte della sua esistenza molto dolorosa. La quale ha inconsciamente emozionato ognuno dei suoi ascoltatori durante l’esibizione al Festival. Pare infatti che il suo brano abbia preso ispirazione da un fatto realmente accaduto. Ovvero dalla prematura scomparsa del papà. Una figura portante nella sua vita ed al quale ha voluto dedicare questa prorompente creazione.

A sancire il trionfo emozionale di Gaudiano è stata infatti l’empatia che è riuscito a suscitare nel pubblico da casa. Il quale si è involontariamente immedesimato nei suoi sentimenti, pur non conoscendo ancora la sua storia. Ed è proprio per questa motivazione che adesso, a distanza di alcune settimane dalla conclusione della 71esima edizione del festival della canzone italiana, ha deciso di spiegare cosa ha realmente significato per lui questa canzone.

“Mio padre se n’è andato, ma lo sento ancora con me”, ha messo con fatica durante l’intervista rilasciata al periodico “Ora Magazine“. Per poi concludere in tal modo: “Dedico questa vittoria a lui, alla mia famiglia e a tutte le persone che mi hanno permesso di essere qui”. Ancora adesso la scomparsa del papà risulta essere una ferita ancora aperta, ma sicuramente potendolo vedere adesso sarebbe orgoglioso di lui.