Sabato sera (3 aprile) la capitale d’Egitto è stata attraversata da 22 carri. Al loro interno: antichi re e regine dell’antico Egitto.

Le défilé inédit qui amène 22 momies de rois et reines de l’#Egypte antique de la place Tahrir au Caire jusqu’à leur nouvelle demeure, le Musée national de la civilisation égyptienne #AFP pic.twitter.com/QXuPFk0A1b — Agence France-Presse (@afpfr) April 3, 2021

Uno grandioso spettacolo quello di ieri sera per le vie del Cairo. Sabato sera (3 aprile) 22 carri armati hanno attraversato la capitale d’Egitto trasportando per 7 chilometri le mummie di antichi re e regine egiziani. I veicoli, fastosamente adornati, hanno marciato lungo le strade della grande metropoli verso una destinazione ben precisa: il Museo Nazionale della Civiltà Egizia (NMEC). La neonata struttura aprirà le porte verso metà aprile e ospiterà i 22 reperti archeologici regali. L’esibizione è iniziata sul tardo pomeriggio, intorno alle ore 18:00. A seguire il video mozzafiato.

La grande sfilata delle mummie verso la nuova casa

Le autorità locali hanno transennato le strade che incorniciano il Nilo per favorire l’esibizione regale e d’oltretomba, il cui scopo è essenzialmente quello di intensificare l’interesse per la cultura relativa all’antico Egitto; in particolare delle sue ricchissime collezioni faraoniche. Risulta chiaro il bisogno di donare luce al periodo più buio per il turismo; totalmente penalizzato, nonché paralizzato, dalle rigide misure anti-Covid-19.

Nel video, cinti da guardie a cavallo, gli sfarzosi ed eleganti carri armati neri, ricchi di abbaglianti motivi dorati, abbandonano lentamente piazza Tahrir per Fustat, nel Vecchio Cairo, sede del nuovo museo che ospiterà le 22 mummie. Ieri sera, 18 re e 4 regine hanno sfilato in ordine cronologico. Scoperte vicino a Luxor (sud) dal 1881, dal XX secolo la maggior parte dei reperti è rimasta custodita nel Museo delle antichità egizie dall’inizio. Tra le mummie più famose ci sono quelle dei sovrani Hatshepsut e Ramses II.

Lo spettacolo è stato trasmesso in diretta streaming sulla TV egiziana e su Twitter: l’hashtag #convoi_des_momies_royales è finito tra le “tendenze” a livello internazionale.

Fonte CNN