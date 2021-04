“Durante il lockdown mi sono innamorata di mia suocera”, una storia vera…

Una lettrice del Sun rivela la sua storia nella rubrica Dear Deidre: “ho iniziato una relazione con mia suocera durante il lockdown”

Il lockdown da Covid ha messo a dura prova numerose relazioni e matrimoni, nelle più differenti situazioni. Sono molte per esempio le storie d’amore a distanza che non hanno retto all’isolamento, come anche l’aumento delle separazioni per le coppie sposate, che si totalizza al 60% in più: è stato un vero e proprie amplificatore per i rapporti sentimentali.

In alcuni casi ha fatto nascere nuove affinità, online o in una convivenza forzata. Una delle storie più particolari è stata raccontata da una lettrice del Sun nella rubrica Dear Deidre, che coinvolge la suocera della donna, con la quale ha intrattenuto una relazione durante la chiusura.

“Mi sono innamorata di mia suocera durante i lockdown”: la storia vera

Una delle storie più caratteristiche degli effetti del lockdown sulle coppie, la rivela una lettrice del Sun. L’anonima protagonista racconta dell’idea di trasferirsi con il marito e figli a casa dei suoceri, in modo da essere aiutati nella gestione familiare. Nell’evitare l’isolamento con i nonni, hanno creato una bolla di convivenza, nella quale condividere gli spazi.

Viene subito sottolineato come la lettrice avesse un ottimo rapporto fin dal principio con la suocera di 53 anni, che gode di gradevole aspetto e innata simpatia. La donna che confessa la storia extraconiugale con la suocera, di anni ne ha 40 ed il marito 35. Un matrimonio, quello tra i suoceri, che subisce una rottura definitiva prima di Natale, quando il nonno lascia l’abitazione.

Una notte, durante l’assenza del marito e dopo aver messo a letto i bambini, si ritrova a trascorrere il tempo in compagnia della suocera davanti a un film. Una classica serata casalinga, se non fosse per la bellezza che subito riscontra nella suocera e la sua confessione improvvisa sui motivi della separazione con il marito.

Così quando rivela di essere omosessuale, la donna si protende per consolarla della rottura con il marito. In questo momento nasce la relazione tra le due attraverso un bacio, che le conduce in camera da letto, per vivere solo la prima delle loro notti d’amore.

Così la donna confessa la sua relazione nata con la suocera durante il lockdown, con la paura che il marito possa scoprire tutto.