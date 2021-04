Justine Mattera, il vestito scende troppo e resta scoperto proprio lì…-FOTO

Justine Mattera, simbolo di bellezza e sensualità, delizia i fan su Instagram in un abito con scollo a cuore che scende un po’ troppo…

Justine Mattera, classe 1971, non smette mai di stupire in quanto a carisma e potenza seduttiva. Alla soglia dei 50 anni da compiere il 7 maggio, è ancora un simbolo di sensualità per uomini e donne. Dagli esordi come cantante nella seconda metà degli anni ’90, di strada ne ha percorsa tanta, senza mai perdere un filo del suo fascino.

Attraverso lo sport, sua grande passione, ha scolpito e tonificato il suo corpo alla perfezione. Il suo segreto per fermare il tempo, forse addirittura tornare indietro, è la pratica del triathlon, ed il risultato sul suo fisico è strabiliante.

La sua bellezza è spesso protagonista dei suoi post sui social, che lasciano i fan totalmente stupefatti. Come l’ultimo pubblicato, in compagnia di una grande amica, che ha emozionato i followers.

LEGGI ANCHE -> Claudia Ruggeri sempre al massimo. Spunta il commento: “Sembri Lara Croft” – FOTO

Justine Mattera, scollatura esplosiva

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

LEGGI ANCHE -> Anna Tatangelo mostra il tatuaggio nella parte più calda.. E’ devastante – FOTO

La showgirl statunitense naturalizzata italiana ha condiviso su Instagram una serie di scatti in compagnia dell’attrice Jane Alexander che sta emozionando i fan. Justine Mattera, in primo piano, indossa una abito nero dotato di corpino increspato con scollo a cuore e gonna ampia di tulle.

La scollatura mette in evidenza il décolleté esplosivo della showgirl, poi il vestito scende senza lasciare troppo spazio all’immaginazione, per un’apoteosi di eros. Il viso, impreziosito da make up a intensificare lo sguardo di ghiaccio, è incorniciato dalla chioma vaporosa fluente di boccoli biondi.

Dietro di lei a cingerle le spalle troviamo Jane Alexander. Capelli rossi ondulati, sorriso contagioso, occhi ammalianti, ed insieme alla collega compone una coppia di bellezze sconvolgenti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Il post è dedicato al valore dell’amicizia, che in questo scatto personificano alla perfezione: “Quanto conta l’amicizia? Quanto siamo solidali noi donne? Io ho sempre amato le donne forti e ho sempre sponsorizzata chi merita di andare avanti. Sosteniamoci a vicenda. Insieme siamo più forti“. E più belle, verrebbe da aggiungere.