La divina showgirl, influencer e opinionista italiana pubblica una foto scattata ieri, mentre si allenava: è una bellezza inarrivabile!

Circa cinque ore fa, Karina Cascella ha condiviso con i suoi 1,1 milioni di followers una foto scattata ieri a Bergamo.

Nella didascalia ha scritto: “Ieri prima del pranzo di Pasqua di oggi“.

Nel post, Karina si inquadra riflessa nello specchio, con indosso un crop – top molto corto e scollato, dai vivaci colori fucsia e viola.

Sotto ad esso, la Cascella ha abbinato un leggings lilla a vita alta, che mette in risalto le incredibili curve del suo corpo.

Lo scatto ha ottenuto oltre 11.000 mi piace e 250 commenti: agli utenti che la seguono è piaciuto tantissimo!

Proprio due giorni fa, Karina Cascella ha pubblicato questo post composto da due foto, per ricordare ai fan di seguire Ciao Darwin e non perdersi la sua presenza in puntata.

Nella didascalia ha scritto: “E che fate stasera…non guardate Ciao Darwin?“. E ancora: “Non potete perdere il mio défilé“.

Nella prima foto indossa un lungo abito nero, abbinato ad una cinta e ai sandali alti; mentre, nel secondo scatto in cui è insieme al conduttore romano Paolo Bonolis, Karina ha addosso un vestitino argento, che brilla tantissimo.

Il post ha avuto più di 23.000 mi piace e 400 commenti.

Tra i messaggi degli utenti si legge: “Che puntata indimenticabile“, “Che figa pazzesca!“, “Che bella con questo taglio“, oppure “Sei bellissima Karina, incantevole, stai davvero benissimo con questo vestito“.