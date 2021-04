La Fuggitiva, nuova fiction Rai con Vittoria Puccini: tutte le anticipazioni

Andrà in onda domani, 5 aprile, la prima assoluta de La Fuggitiva con Vittoria Puccini. Tutte le anticipazioni della nuova fiction Rai.

Andrà in onda domani, 5 aprile, la prima puntata della nuova fiction Rai La Fuggitiva. La serie, composta da quattro puntate, vedrà come protagonista Vittoria Puccini nei panni di Arianna Comani, una giovane donna accusata di aver ucciso il marito Fabrizio. Arianna sarà costretta a scappare e a vagabondare sotto mentite spoglie, nell’attesa di riuscire a dimostrare la sua innocenza. Nel cast anche Eugenio Mastrandrea nei panni del giornalista Marcello Favini, incuriosito dal caso di Arianna e convinto che la donna non c’entri niente con l’omicidio di cui è stata incolpata.

La Fuggitiva, anticipazioni prima puntata (5 aprile)

Dalle anticipazioni della prima puntata de La Fuggitiva sappiamo che la storia avrà inizio con l’uccisione di Fabrizio e l’accusa di colpevolezza nei confronti di Arianna. Una misteriosa donna si presenterà al commissariato, denunciando l’omicidio e sostenendo di essere stata in passato l’amante dell’uomo. Il movente della moglie sarebbe dunque la gelosia. Arianna ed il figlio Simone riusciranno a scappare, facendo perdere le loro tracce. Da questo momento in poi avrà inizio una ricerca ossessiva della donna, che a sua volta aprirà un’indagine sul suo passato. Si verrà dunque a scoprire che Arianna fu rapita a dieci anni, dopo che la sua intera famiglia era stata sterminata nel corso di una rapina. Cosa c’entra il misterioso passato della protagonista con l’omicidio che dà inizio alla storia?

La prima puntata de La Fuggitiva andrà in onda lunedì 5 aprile in prima serata alle 21.25. Continuate a seguirci per scoprire le anticipazioni dei prossimi episodi!