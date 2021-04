Leggere i messaggi senza accedere a Whatsapp è possibile: scopriamo come

Esiste da qualche mese una nuova funzione d Whatsapp che permette di leggere i messaggi senza però essere costretti ad aprirli. È molto facile

Sono oltre 2 milioni al mondo gli utenti che utilizzano ogni giorno Whatsapp come piattaforma di messaggistica istantanea integrata per comunicare velocemente. Si tratta della celebre utility di proprietà del gruppo Facebook creata nell’ormai lontano 2009 da Jan Koum e da Brian Acton, due ex impiegati della società Yahoo.

Whatsapp negli anni ha avuto modo di migliorarsi e concedere ai propri utenti sempre nuove funzionalità, tra cui quella di inviare messaggi di testo, immagini, video, brevi messaggi vocali, file e documenti, inviare la propria geolocalizzazione ed infine fare anche chiamate di gruppo fino ad un massimo di otto interlocutori.

Da qualche mese però esiste una nuova utilissima opzione che permette non entrare nell’applicazione e leggere comunque i messaggi senza aprirli. Niente spunte blu, doppia spunta o ansia di dover rispondere subito al messaggio appena arrivato. Vediamo come funziona.

Leggere i messaggi su Whatsapp senza entrare, il trucco è servito

Molte sono le funzioni fornite dall’app ma quella della lettura dei messaggi in arrivo senza essere costretti ad accedervi è un’ottima alternativa per i molti utilizzatori seriali della piattaforma che non saranno più costretti ad effettuare l’accesso.

Per Android il gioco è molto facile. Basta tenere premuta la schermata principale nello schermo dello smartphone, comparirà la possibilità di inserire i vari Widget principali, tra cui anche Whatsapp come iconcina.

Nel telefono ci sarà così una scheda che si aggiorna sulle notifiche e i messaggi che ti arrivano sull’app senza necessariamente aprirla. Le notifiche saranno schedate 6 alla volta in contemporanea, senza possibilità di perdere notifiche e leggere in serenità i messaggi giunti. Su iPhone invece si possono vedere solo le chat recenti.