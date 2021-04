Mara Venier sgrida Romina Power: “Disgraziata!”. Cos’è successo?

Botta e risposta scoppiettante a Domenica In. Mara Venier sbotta contro Romina Power: “Disgraziata!”. Ma cos’è successo? Il retroscena

La domenica di Pasqua su Rai 1 si rivela scoppiettante. Durante la diretta di Domenica In, Mara Venier ha confessato che per lei la giornata non è cominciata nel migliore dei modi. Di chi è la colpa? Di Romina Power e della figlia Cristel Carrisi, che hanno giocato un tiro mancino alla presentatrice.

“Mi avete fatto passare due ore la mattina di Pasqua… Non la passate liscia, facciamo i conti dopo”, ha sottolineato la padrona di casa. Ma cos’è successo? Si tratterebbe di uno scherzo teso da madre e figlia a Mara. Una beffa che però avrebbe fatto preoccupare la conduttrice.

Mara Venier sgrida Romina Power: “Disgraziata!”

“Siete una banda di disgraziate… Guardate come ridono!”, le apostrofa Mara Venier, sgridandole bonariamente. Ma il contenuto dello scherzo non viene svelato. Proprio sul più bello si interrompe il collegamento video. E quando la linea verrà ripristinata qualche minuto dopo, il discorso si sposterà su altri temi.

Romina e Cristel infatti non si trovavano negli studi del programma domenicale, ma a Cellino San Marco, piccolo comune pugliese che ha dato i natali ad Albano. Una location che ha fatto pensare che finalmente potesse essere avvenuto il riavvicinamento tra la famiglia della Power e quella che l’ex compagno ha formato con Loredana Lecciso.

Nei mesi scorsi Albano aveva più volte espresso il desiderio di poter godere della compagnia della sua famiglia allargata. Ma non si era mai verificata l’opportunità, proprio perché pare che fra le due donne della sua vita non corra buon sangue.

E da quello che ha affermato Romina a Domenica In, nemmeno la Pasqua si è rivelata l’occasione giusta. La cantante americana ha chiarito di aver trascorso la giornata soltanto col fratello Tyron e i figli Yari, Romina junior e la famiglia di Cristel.