Maria De Filippi, trionfo assoluto. Incredibile quello che è successo

L’ultima puntata in studio è stato un trionfo assoluto per la conduttrice Mediaset Maria De Filippi: l’accaduto ha dell’incredibile.

Il serale di ieri sera, 3 aprile, ad “Amici – di Maria De Filippi” è stato un vero tripudio di emozioni. Ed oltre a intrattenere con i suoi ospiti a sorpresa i telespettatori, pare che abbia raggiunto un traguardo da record per quel che riguarda gli ascolti. Nonostante la nascente rivalità, dovuta dalla messa in onda parallelamente sulla rete Rai del nuovo show “Una serata tra amici” capitanato dall’amatissimo attore romano Christina De Sica, la beniamina Mediaset non ha tradito le sue aspettative.

Leggi anche —>>> Speravo de morì prima, la seconda stagione è celata nel finale

Maria De Filippi, il trionfo assoluto: l’accaduto in studio ha dell’incredibile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Potrebbe interessarti —>>> Chi è Enrico Papi, biografia, carriera, vita privata e curiosità dello showman

La voce dell’artista canora emergente Madame, con la sua interpretazione ha assicurato una latente pelle d’oca agli ascoltatori da casa. Accompagnata a sua volta dalla magistrale ironia dei comici italiani Pio e Amedeo. Un mix di emozioni contrastanti, dunque, che ha però stracciato sensibilmente le rivalità sulle altre reti televisive.

Secondo i dati registrati Auditel degli ascolti della scorsa serata, Canale 5 pare che abbia raggiunto una media totale di circa 5.754.000 telespettatori. Con uno share del ben 27.4%, superando dunque da questa prospettiva il solo 9,6% di share dello show del comico romano andato in onda su RaiUno.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Il programma di De Sica, che ha ospitato in studio l’inimitabile Carlo Verdone, ha raggiunto però 2.218.000 telespettatori, assicurandosi il primo posto e lasciando la De Filippi al quinto. Nel mezzo, RaiDue al secondo posto per ascolti con la serie statunitense di “Blue Bloods”. Ed infine al terzo posto RaiTre con “Città segrete” e in ultimis il capolavoro di William Wyler “Ben Sur” su Rete4.