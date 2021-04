Maurizio Costanzo, quell’avviso cruciale per Ilary Blasi

Maurizio Costanzo, come esperto di televisione e sapiente critico, esprime i suoi suggerimenti: questa volta tocca a Ilary Blasi

Maurizio Costanzo, esperto navigato della televisione, con un’esperienza ineguagliabile come conduttore, autore, regista e sceneggiatore, è considerato un vero e proprio saggio dello spettacolo.

Nel magazine Nuovo, dove tiene una sua rubrica, questa volta ha rivestito i panni di critico per elargire dei suggerimenti a Ilary Blasi, attualmente alla guida dell’Isola dei Famosi. Abile e preparata conduttrice, per la prima volta in questa avventura, sta affrontando la sfida con grinta e simpatia, sue spiccate caratteristiche.

Affiancata dagli opinionisti Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, offre ai telespettatori uno spettacolo che riserva sempre qualche sorpresa e colpo di scena. Ma Maurizio Costanzo ha qualcosa da consigliare…

Maurizio Costanzo: “Basta una scintilla per divampare un incendio”

Maurizio Costanzo, alla visione degli ultimi scottanti episodi avvenuti all’Isola dei Famosi, ha voluto esprimere il suo parere. Rispondendo a una telespettatrice, che ha condiviso la sua stima nei confronti della conduttrice, la quale ha saputo conferire una grande sferzata al reality, ha donato qualche suggerimento.

Concordando sull’innegabile abilità di Ilary Blasi, che ha elogiato, ha poi aggiunto un consiglio: “I reality show sono pericolosi, come si visto anche in altre edizioni dell’Isola dei Famosi o al Grande Fratello Vip, basta una piccola scintilla a far divampare un incendio“. Il monito è dunque di avere accurata attenzione nella gestione di ogni situazione, che se all’apparenza sembra innocua, in quel contesto può creare importanti problemi.

Per questo confida nella prontezza e lucidità della conduttrice di spegnere sul nascere talune polemiche, che alla lunga possono disturbare e disinteressare i telespettatori, prima che le fiamme divampino.

Nella conclusione del suo prezioso pensiero, non poteva mancare un commento di ammirazione nei confronti di Ilary Blasi, che descrive come una brava conduttrice. Qualità che sta dimostrando alla conduzione dell’Isola dei Famosi..