Me Contro Te, il nuovo film al cinema di Luì e Sofì uscirà il…

Svelato il giorno d’uscita al cinema del nuovo film realizzato da Luì e Sofì: “Me contro te – Il mistero della scuola incantata”.

La celebre coppia di entusiasmanti e grintosi youtuber, formata dalla simpaticissima Sofia Scalia, in arte Sofì, e dall’altrettanto amato dai teenager, Luigi Calagna, meglio conosciuto sotto lo pseudonimo di Luì, starebbe per esordire con una pellicola nelle sale cinematografiche. Il titolo del film in uscita prossimamente è stato confermato come: “Me contro te – Il mistero della scuola incantata“. I due ragazzi sono entrambi originari della città di Palermo.

“Me contro Te”, la data del nuovo film al cinema realizzato da Luì e Sofì

La ventitreenne Sofì ed il più maturo ventottenne Luì sono coppia fissa ormai da parecchio tempo, ed i loro numerosissimi fan non attendevano altro che il loro esordio sul grande schermo. Con grande sorpresa i due giovani artisti hanno finalmente svelato nella giornata di ieri la data d’uscita.

Sempre che la pandemia in atto permetta la riapertura delle sale cinematografiche, pare che l’uscita di “Me contro te” sia stata fissata per quest’estate. E più precisamente per il 18 agosto. Inoltre, secondo le dichiarazione dei due youtuber, sembrerebbe che la pellicola fosse pronta già da svariati mesi e che entrambi abbiano atteso così tanto soltanto per via delle vigenti restrizioni anti-coronavirus.

La coppia ha annunciato la tanto attesa data ai suoi fan nel loro ultimo video musicale, “Mi troverai“. La canzone è stata condivisa soltanto poche ora fa sulla piattaforma streaming alla quale devono la loro fama. “Me contro te”, dopo il primo rinvio, avrebbe dovuto debuttare nelle sale nel mese corrente di aprile. Ma sfortunatamente si dovrà attendere ancora un po’.