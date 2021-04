Pesi casalinghi: come crearli fai da te per fare all’attività fisica!

Ecco tutto quello che c’è da sapere su come creare dei pesi casalinghi. Tutto quello che c’è da sapere su come crearli.

Avere un fisico allenato è davvero molto importante perché, oltre a farci stare bene mentalmente, ci permette anche di prevenire alcune patologie. Ovviamente, per arrivare ad avere un corpo allenato, bisogna fare un allenamento costante. Per andare a rinforzare l’apparato cardiovascolare, potete optare per un allenamento aerobico. Se, invece, desiderate cambiare la forma del vostro corpo, e aumentare la massa muscolare, dovete sicuramente optare per un allenamento anaerobico.

L’allenamento anaerobico è quello che comunemente si fa quando si utilizzano i pesi. Infatti, facendo questo tipo di allenamento, andrete a stimolare la crescita muscolare, in modo tale da rendere il vostro corpo molto più forte e resistente.

Come creare dei pesi fai da te per fare attività fisica

Soprattutto in questo periodo storico, a causa della pandemia, ha preso sempre più piede l’allenamento in casa, soprattutto in seguito alla chiusura delle palestre. Potete creare dei semplici pesi che potete utilizzare nelle vostre mura domestiche.

Occorreranno pochi oggetti di comune uso per creare una vera e propria palestra casalinga. Ad esempio potete prendere una tanica vuota e riempirla con acqua oppure sabbia.

In questo modo, avrete ottenuto un peso uguale alla capacità in litri della vostra tanica. Se utilizzate una tanica che può contenere 5 litri di acqua, ad esempio, avrete un peso di 5 kg. Un modo semplice per avere dei piccoli pesi che saranno molto utili per allenare tutto il vostro corpo.

In alternativa, per allenare costantemente il vostro corpo, potete usare le comuni bottiglie di plastica. Se, invece, avete desiderio di creare dei pesi maggiori, potete utilizzate un vecchio pallone da basket e andatelo a riempire con della sabbia oppure con dei sassi fino a raggiungere il peso desiderato. Una volta riempito il vostro pallone da basket con questi elementi, potrete utilizzare un normale kit di foratura per le biciclette per andare a richiudere il vostro pallone.