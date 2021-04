Un posto al Sole, terribile lutto per un membro dello staff. I dettagli

Un membro dello staff di Un posto al Sole ha subito un grave lutto. Le parole commoventi dell’attore hanno lasciato i fan con il fiato sospeso.

“Ciao papà, amico mio bello!” Con queste parole uno degli attori di Un posto al Sole più noti al pubblico ha comunicato ai fan una terribile notizia. Si tratta del lutto del padre. Le parole commuovono il pubblico legato da anni all’attore in questione.

E’ Patrizio Rispo ad aver comunicato il lutto. Da anni interprete dei panni del personaggio di Raffaele, è dal 1996 che l’attore napoletano ha iniziato a lavorare sul set della famosissima fiction.

Il tragico lutto è stato comunicato da Rispo stesso tramite i social. Su Instagram è apparso una foto felice del padre dell’attore accanto alla famiglia al completo. Tra figli e nipoti, il padre di Patrizio si mostra sorridente e felice.

Subito è boom di like e commenti. Sotto il post tantissime le condoglienze da parte dei suoi 152 mila i suoi follower. In questo delicato momento hanno espresso tutta la loro vicinanza all’attore napoletano. Qualche settimana fa, in occasione della festa del papà, aveva pubblicato un dolce scatto della figura paterna al fianco dei suoi figli Giordano e Tommaso, nati dal matrimonio con Maria Francesca. I due si sono spostati nel 1999.

Patrizio Rispo perde il padre: tantissimi i messaggi di supporto da parte dei fan

Dopo la comunicazione in merito alla morte del padre tantissimi fan hanno scritto commenti di supporto per Patrizio. Primogenito nella sua famiglia, prima di debuttare come attore ha svolto innumerevoli professioni.

Dall’autista allo stalliere. Poi l’ascesa nel mondo dello spettacolo. Rispo è uno dei personaggi portanti in Un posto al sole. Interprete del portiere di Palazzo Palladini ha saputo conquistare il pubblico con la sua simpatia e carisma. Oltre a questo ruolo, ha debuttato nel mondo del teatro e del cinema.

Accanto alla vita professionale dai tanti successi, l’attore ha una splendida famiglia. I figli lo supportano nella sua carriera. Proprio il primogenito desidera seguire le orme del padre. In passato ha interpretato una parte in Un posto al sole.