Rimedi naturali per gonfiore caviglie e gambe: ridurre il fastidio in poche mosse!

Ecco tutti gli ingredienti e i rimedi naturali più efficaci per ridurre il gonfiore a gambe e caviglia. Tutti i dettagli.

Non capita di rado di notare un certo gonfiore di caviglie e gambe. Una condizione che si presenta soprattutto nei periodi dove le temperature sono particolarmente elevate. Il caldo, e alcune abitudini, infatti, non fanno altro che favorire l’insorgenza di questo fastidio.

Nel caso in cui non si tratti di un fastidio causato da patologie gravi, si può ricorrere ad alcuni rimedi naturali molto efficaci. Una delle soluzioni migliori, ad esempio, è quella di fare dei pediluvi freschi, aggiungendo eventualmente all’acqua erbe rinfrescanti come timo, menta, lavanda e rosmarino.

I rimedi più efficaci per ridurre il gonfiore a gambe e caviglie

Se il gonfiore è causato da ritenzione idrica, allora dovrete fare particolare attenzione a quello che mangiate. Cercate di preferire ribes, mirtilli, kiwi e agrumi, evitando i cibi confezionati, il sale, i formaggi e i salumi. Anche l’attività fisica ha la sua importanza poiché aiuta a far funzionare meglio la circolazione sanguigna. In questo modo, la circolazione si riattiverà, riducendo il senso di pesantezza.

Ricordatevi, poi, di posizionare un cuscino sotto le gambe. In questo modo, potete tenerle sollevate e, di conseguenza, si darà modo alle caviglie di sgonfiarsi pian piano. Un metodo consigliato soprattutto a chi indossa spesso i tacchi alti.

Per ridurre il gonfiore a caviglie e gambe, potete anche fare degli impacchi con l’aceto. Tutto ciò che dovrete fare è diluire l’aceto dentro dieci parti d’acqua e immergere nel liquido dei teli di cotone lunghi, da avvolgere poi intorno alle caviglie. Una volta stretti intorno alle caviglie, senza esagerare, lasciate in posa per una 20ina di minuti. Vedrete che, sin da subito, avrete un senso di leggerezza.

In alternativa, potete optare per una tisana al timo o fieno greco, soprattutto in caso di ritenzione idrica. Se, invece, il gonfiore è dovuto alla circolazione, optate per una tisana al finocchio, al mirtillo, alla menta o centella asiatica.