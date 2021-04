Sabrina Salerno sa come conquistare i social network: nel suo ultimo scatto apparso online è davvero meravigliosa ed incantevole.

Sabrina Salerno è inarrestabile su Instagram: le sue fotografie sono sempre più meravigliose ed incantevoli. La nativa di Genova, grazie ad allenamenti rigorosi e ad una sana alimentazione, vanta un fisico meraviglioso. La 53enne ha un corpo che fa invidia anche a diverse ventenni.

La Salerno, poco fa, ha pubblicato una fotografia conquistando i social network anche in questo giorno di Pasqua. La classe 1968 indossa pantaloncini davvero cortissimi e ha anche riportato nella didascalia gli auguri per i suoi followers.

Sabrina Salerno incanta con shorts illegali e magliettina cortissima

Sabrina ha stregato i suoi fan con l’ennesimo scatto da capogiro. La cantante si trova in un bellissimo parco ed è comodamente seduta su un tronco di un albero. La classe 1968 indossa pantaloncini spaziali che mettono in risalto le sue gambe favolose e super allenate. Come se non bastasse, la magliettina cortissima scopre il suo ventre meraviglioso.

“Buona Pasqua a tutti. Nella speranza di poterci abbracciare presto”, ha scritto nella sua didascalia inserendo anche emoticon eloquenti come cuoricini e simboli pasquali. Il post ha già raccolto più di 4mila cuoricini e numerosissimi commenti. I suoi fan amano rilasciare complimenti e parole di apprezzamento.

Sabrina, qualche giorno fa, fece sognare tutti condividendo una fotografia paurosa in cui indossava un costume strepitoso che copriva ben poco. Il suo pazzesco décolleté, piazzato così in primo piano, lasciò i seguaci a bocca aperta