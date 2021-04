Hanno vinto Sanremo 2018, come sono e cosa fanno ora – FOTO

Il Festival di Sanremo 2018 è andato in onda dal Teatro Ariston e ha visto l’esordio alla conduzione di Claudio Baglioni

Il Festival di Sanremo 2018 è passato certamente alla storia delle kermesse per l’esordio, nell’insolita veste di conduttore, del cantautore Claudio Baglioni. Al suo fianco la showgirl Michelle Hunziker e uno straordinario Pierfrancesco Favino. Un’edizione rimasta negli annali per la capacità del presentatore di essere davvero onnipresente. Nei giorni infatti in cui il Festival è andato in onda si sono sprecati sui social i meme che volevano una kermesse totalmente targata Baglioni. Alla competizione hanno partecipato 28 artisti di cui 20 inseriti nella sezione Campioni e 8 in quella delle Nuove Proposte. Si sono aggiudicati la sessantottesima edizione del Festival di Sanremo Ermal Meta e Fabrizio Moro con il brano “Non mi avete fatto niente“. La vittoria per le Nuove Proposte è invece andata ad Ultimo con “Il ballo delle incertezze“. Il premio della critica è andato a Ron che ha presentato “Almeno Pensami” e per i giovani a Mirkoeilcane con “Stiamo tutti bene“.

Hanno vinto il Festival di Sanremo 2018

Il Festival di Sanremo 2018 è stato conquistato dal duo composto da Ermal Meta e Francesco Moro con la canzone “Non mi avete fatto niente“. La vittoria alla kermesse italiana gli ha permesso di partecipare anche all’Eurovision Song Contest a Lisbona dove si classificarono quinti. Entrambi i cantanti dal trampolino di lancio rappresentato dalla vittoria di Sanremo hanno continuato a riscuotere successi nel corso della loro carriera musicale. Ermal Meta in particolare è ritornato sul palco dell’Ariston nel corso dell’ultima edizione condotta da Amadeus e Fiorello. Con il brano “Un milione di cose da dirti” il cantante ha conquistato il terzo posto e il premio per la migliore composizione musicale. Per quanto riguarda invece Fabrizio Moro il cantautore ha scelto finora di non rimettersi in gioco al Festival in qualità di interprete. Ha comunque appuntato il suo nome grazie alla firma di bellissimi brani portati sul palco da Noemi e Valerio Scanu.

Classifica degli Artisti in gara al Festival di Sanremo 2018 (con autori)

1º Ermal Meta e Fabrizio Moro Non mi avete fatto niente E. Meta, F. Moro e A. Febo

2º Lo Stato Sociale Una vita in vacanza A. Cazzola, F. Draicchio, L. Guenzi, A. Guidetti, E. Roberto e M. Romagnoli

3º Annalisa Il mondo prima di te Annalisa, D. Simonetta e A. Raina

4º Ron Almeno pensami L. Dalla

5º Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico Imparare ad amarsi Bungaro, Pacifico, C. Chiodo e A. Fresa

6° Max Gazzè La leggenda di Cristalda e Pizzomunno F. Gazzè, M. Gazzè e F. De Benedittis

7º Luca Barbarossa Passame er sale L. Barbarossa

8º Diodato e Roy Paci Adesso Diodato

9º The Kolors Frida (mai, mai, mai) D. Petrella, Dardust, A. Raina e Stash

10º Giovanni Caccamo Eterno G. Caccamo e Cheope

11º Le Vibrazioni Così sbagliato F. Sarcina, L. Chiaravalli, A. Bonomo e D. Simonetta

12º Enzo Avitabile con Peppe Servillo Il coraggio di ogni giorno V. Avitabile e Pacifico

13º Renzo Rubino Custodire R. Rubino

14º Noemi Non smettere mai di cercarmi M. Pelan, Noemi, D. Calvetti e F. De Martino

15º Red Canzian Ognuno ha il suo racconto M. Porru e R. Canzian

16º Decibel Lettera dal Duca E. Ruggeri, F. Muzio e S. Capeccia

17º Nina Zilli Senza appartenere G. Angi, A. Iammarino e N. Zilli

18º Roby Facchinetti e Riccardo Fogli Il segreto del tempo Pacifico e R. Facchinetti

19º Mario Biondi Rivederti M. Biondi, G. Furnari e D. Fisicaro

20º Elio e le Storie Tese Arrivedorci S. Belisari, S. Conforti, D. Civaschi e N. Fasani

