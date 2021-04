Serena Rossi, spuntano FOTO piccanti al mare. Dagospia nel mirino

Serena Rossi sogna Sanremo 2022 ma nel frattempo spuntano fuori foto peccaminose dopo che lei aveva confessato “Mai foto con il c*lo di fuori”

Sembra essere sulla cresta dell’onda con un successo immediato uno dietro l’altro. Serena Rossi è stata travolta da ottime critiche positive dopo la partecipazione attiva a fiction e programmi tv in onda sulle reti Rai, da “Mina Settembre” fino all’attuale “Canzone segreta” già record di ascolti.

Possiamo dire che sia il personaggio del momento, cercata e voluta da tutti, un esempio di virtuosismo e grande professionalità, come da lei dichiarato nell’ultima intervista a “I Lunatici”. Nel programma radiofonico condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Rai Radio2, ha infatti ammesso che non metterà mai in mostra il suo fondoschiena solo per mera vanità.

“Sono atipica, non ho hater, non so devo preoccuparmi di questa cosa”, ha spiegato Serena. “Uso i social con grande delicatezza, forse anche per questo non vengo attaccata. Non troverete mai una foto di me in costume di spalle in cui scrivo quanto è bello il tramonto e invece è un pretesto per far vedere il lato b”.

Peccato che subito dopo Dagospia l’abbia pizzicata con delle foto in deshabillé al mare, ovviamente delle foto paparazzate molto tempo fa, ma che smentirebbero quanto rilasciato proprio dalla diretta interessata. Chissà come risponderà alle accuse Serena? Probabilmente ancora una volta ignorerà e andrà avanti.

Serena Rossi sogna il Festival di Sanremo 2022?

Sempre nell’intervista rilasciata a “I Lunatici” però Serena Rossi non è andata avanti però su di una questione che sta facendo molto discutere in queste settimane: il suo nome infatti è tra i papabili per il prossimo Festival di Sanremo 2022.

E ora, il Festival di Sanremo? Le chiedono Arduini e Di Ciancio. “Chi lo fa il mio nome? Non so chi le mette in giro queste voci…Mi piacerebbe tantissimo, è un sogno che ho fin da bambina. Ma non voglio fare progetti, penso sempre che le occasioni arrivino nel momento giusto, se dovesse arrivare Sanremo arriverà nel momento in cui io sarò veramente pronta“.

I suoi fan però no attendono altro che poterla vedere alla conduzione del grande evento, aspettiamo i prossimi mesi per vedere se il pronostico sarà azzeccato.